В РФ упростили процедуру получения загранпаспорта

В России упростили процедуру получения загранпаспорта

Россияне смогут оформить и получить биометрические паспорта в МФЦ округов и административных центров с населением свыше 50 тысяч человек. Соответствующие изменения вступили в силу 1 сентября.

Загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации были введены в России в 2005 году. При этом с февраля 2018 года их выдавали лишь многофункциональные центры в городских округах и районных центрах, где проживало более 100 тысяч человек, а также в городах федерального значения.

С третьего августа размер госпошлины на заграничные паспорта в России вырос с 3,5 тысячи до пяти тысяч рублей, для детей до 14 лет — с полутора тысяч до 2,5 тысячи рублей.