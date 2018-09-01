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Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
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Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 

Вести.Ru 34 минуты назад
Целый ряд изменений, которые коснутся россиян, вступают в силу с сегодняшнего дня, 1 сентября. Жители российских городов с населением от 50 тысяч человек теперь могут получать биометрические паспорта в МФЦ.
С ближайшего понедельника Ростуризм сможет исключать операторов из реестра. Банки получат право блокировать карты клиентов в случае подозрения, что операцию проводят мошенники, передает телеканал "Россия 24".
Также в России начнут работать уполномоченные по правам потребителей финансовых услуг. Граждане смогут обратиться к ним бесплатно. Кроме того, банки начнут следить за расходами застройщиков, усилится надзор за ремонтом лифтов и заработает единая система страхования жилья.
Студенческие стипендии проиндексируют на 4 процента, их минимальный размер составит 1633 рубля. Кроме того, с 1 сентября жители Подмосковья старше 60 лет смогут бесплатно ездить на столичном общественном транспорте.
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