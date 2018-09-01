Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

Целый ряд изменений, которые коснутся россиян, вступают в силу с сегодняшнего дня, 1 сентября. Жители российских городов с населением от 50 тысяч человек теперь могут получать биометрические паспорта в МФЦ.

С ближайшего понедельника Ростуризм сможет исключать операторов из реестра. Банки получат право блокировать карты клиентов в случае подозрения, что операцию проводят мошенники, передает телеканал "Россия 24".

Также в России начнут работать уполномоченные по правам потребителей финансовых услуг. Граждане смогут обратиться к ним бесплатно. Кроме того, банки начнут следить за расходами застройщиков, усилится надзор за ремонтом лифтов и заработает единая система страхования жилья.

Студенческие стипендии проиндексируют на 4 процента, их минимальный размер составит 1633 рубля. Кроме того, с 1 сентября жители Подмосковья старше 60 лет смогут бесплатно ездить на столичном общественном транспорте.