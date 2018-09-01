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В Донецке простятся с Александром Захарченко
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В Донецке сегодня простятся с Александром Захарченко 

Вести.Ru + ещё 43 14 часов назад
Фото: www.vesti.ru
В церемонии примут участие первые лица ДНР, жители республики, а также официальные делегации из России, Южной Осетии, Абхазии, Крыма и Луганской народной республики.
Похоронят главу ДНР на Аллее героев в Донецке, передает телеканал "Россия 24".
Александр Захарченко погиб в результате теракта 31 августа. Первые подозреваемые задержаны. Их допрашивают. Уже известно, что диверсанты использовали безоболочное взрывное устройство. Оно было установлено на входе в кафе. Взрыв прогремел в тот момент, когда Захарченко со спутниками заходил внутрь. Погиб также его охранник. Ранены 11 человек.
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