В Донецке простятся с Александром Захарченко

В церемонии примут участие первые лица ДНР, жители республики, а также официальные делегации из России, Южной Осетии, Абхазии, Крыма и Луганской народной республики.
Похоронят главу ДНР на Аллее героев в Донецке, передает телеканал "Россия 24".
Александр Захарченко погиб в результате теракта 31 августа. Первые подозреваемые задержаны. Их допрашивают. Уже известно, что диверсанты использовали безоболочное взрывное устройство. Оно было установлено на входе в кафе. Взрыв прогремел в тот момент, когда Захарченко со спутниками заходил внутрь. Погиб также его охранник. Ранены 11 человек.