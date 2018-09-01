В Донецке простятся с Александром Захарченко

В Донецке сегодня простятся с Александром Захарченко

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Южной Осетии, Абхазии, В церемонии примут участие первые лица ДНР, жители республики, а также официальные делегации из России Крыма и Луганской народной республики. Похоронят главу ДНР на Аллее героев в Донецке, передает телеканал "Россия 24". Александр Захарченко погиб в результате теракта 31 августа. Первые подозреваемые задержаны. Их допрашивают. Уже известно, что диверсанты использовали безоболочное взрывное устройство. Оно было установлено на входе в кафе. Взрыв прогремел в тот момент, когда Захарченко со спутниками заходил внутрь. Погиб также его охранник. Ранены 11 человек.