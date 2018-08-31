Росздравнадзор оценил запасы жизненно важных лекарств

Росздравнадзор сообщил о достаточном количестве жизненно важных лекарств в России

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) имеются в России в необходимом количестве, их ассортимент в регионах находится на стабильном уровне. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Росздравнадзора.

"Согласно данным автоматизированной информационной системы Росздравнадзора, в 2018 году перебоев с лекарственными средствами из списка ЖНВЛП не наблюдается — ассортимент данных препаратов остается на стабильном уровне. В текущем году на территорию Российской Федерации выпущено достаточное количество таких лекарств", — говорится в сообщении.

В конце августа в ряде СМИ появилась информация о 12-летнем мальчике из Волгограда, который расклеил по городу объявления о поиске лекарства "Ниматоп" (действующее вещество данного препарата — нимодипин), которое требовалось его матери для лечения.

Росздравнадзоре в связи с этим отметили, что препарат "Нимодипин" последний раз выпускался в оборот в 2017 году, возобновление его поставок запланировано на апрель 2019 года.

"При необходимости продолжения курса лечения пациента врач может заменить данный препарат из схожей фармакотерапевтической группы", — сообщили в ведомстве.

В Росздравнадзоре добавили, что фиксируют проблемы в логистике лекарственных препаратов в российских регионах, и указали на отсутствие современной единой информационной системы, обеспечивающей взаимодействие органов управления здравоохранением регионов, медицинских информационно— аналитических центров и фармацевтических организаций.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание на недостаточный контроль региональных органов управления здравоохранения за запасами лекарств.