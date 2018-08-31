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Росздравнадзор оценил запасы жизненно важных лекарств
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Росздравнадзор сообщил о достаточном количестве жизненно важных лекарств в России 

ТАСС + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) имеются в России в необходимом количестве, их ассортимент в регионах находится на стабильном уровне. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Росздравнадзора.
"Согласно данным автоматизированной информационной системы Росздравнадзора, в 2018 году перебоев с лекарственными средствами из списка ЖНВЛП не наблюдается — ассортимент данных препаратов остается на стабильном уровне. В текущем году на территорию Российской Федерации выпущено достаточное количество таких лекарств", — говорится в сообщении.
В конце августа в ряде СМИ появилась информация о 12-летнем мальчике из Волгограда, который расклеил по городу объявления о поиске лекарства "Ниматоп" (действующее вещество данного препарата — нимодипин), которое требовалось его матери для лечения.
В Росздравнадзоре в связи с этим отметили, что препарат "Нимодипин" последний раз выпускался в оборот в 2017 году, возобновление его поставок запланировано на апрель 2019 года.
"При необходимости продолжения курса лечения пациента врач может заменить данный препарат из схожей фармакотерапевтической группы", — сообщили в ведомстве.
В Росздравнадзоре добавили, что фиксируют проблемы в логистике лекарственных препаратов в российских регионах, и указали на отсутствие современной единой информационной системы, обеспечивающей взаимодействие органов управления здравоохранением регионов, медицинских информационно— аналитических центров и фармацевтических организаций.
Кроме того, в ведомстве обратили внимание на недостаточный контроль региональных органов управления здравоохранения за запасами лекарств.
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