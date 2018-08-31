Русскоязычных детей третируют в Латвии

«На волоске»: в русских детсадах Латвии рассказали о давлении властей

Латвия. Громкие заявления латвийских властей о том, что русскоязычные детские сады никто не тронет, на деле оказываются пустыми словами, уже через год они могут и вовсе исчезнуть, пишет Sputnik

Сразу несколько воспитателей русскоязычных детсадов Риги рассказали изданию о дискриминации в отношении русскоязычного населения. Свои имена и фамилии они попросили не называть, чтобы избежать увольнения.

По их словам, в этом году к ним стали часто приходить различные проверяющие и представители Рижской думы. Некоторые просто смотрят за ходом работы и изучают документы, а некоторые дают советы персоналу, как сделать так, чтобы их учреждение прошло проверки и продолжило работать.

В частности, как рассказали воспитатели, администрацию заставляют открывать в русских садах двуязычные, а лучше латышские группы. Кроме того, при приеме на работу нужно отдавать предпочтение кандидату-латвийцу. Воспитателей также "просят" при общении с русскими детьми не переходить на их родной язык, а приучать к латышскому.

Они также рассказали, что обязаны больше половины слов произносить по-латышски в общении с детьми. Кроме того, им следует исправлять ребенка, чтобы он больше слов произносил на государственном языке. Весь персонал детсада должен разговаривать между собой только на латышском, а педагоги не должны общаться с родителями детей на русском языке.

Логопед Анастасия Ефремова, работающая сразу в нескольких русских детсадах Риги, рассказала изданию, что дети зачастую даже не просятся в туалет в садиках, потому что боятся спросить об этом воспитательницу, которая сразу примется исправлять речь. Дети плохо спят, не едят нормально.

"Таких случаев полно — когда с русскими детьми занимаются "правильные" латышские воспитатели. У ребенка в голове закладывается информация: я не понимаю — это плохо, и я плохой, и все кругом плохие. Но если поставить русскоязычного воспитателя, то дети быстро оживают, начинают общаться, жизни радоваться", — пояснила Ефремова.

Одна из воспитательниц также поведала Sputnik, как прошла одна из встреч с представителями Рижской думы. По ее словам, им "дали понять, что русские детсады теперь на волоске и, скорее всего, в будущем году начнется реформа по изменению их статуса".

"Представьте себе, вызывает нас руководитель садика на встречу с "дорогими гостями" из Рижской думы, и я слышу правила, как надо работать с русскими детишками, как общаться с их родителями, с моими коллегами. Мне это было слышать особенно смешно. Там был русский член партии "Согласие", который чуть ли не больше всех говорил о разных правилах. При этом сам весьма плохо говорил на моем родном языке. Какое-то царство абсурда!" — недоумевает воспитательница.

Агентство также отмечает, что не располагает информацией, проходили ли такие собрания во всех русскоязычных детсадах Риги, но то, что встречи прошли как минимум в девяти садиках — подтверждённый факт.