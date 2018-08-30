В ДНР объявили трехдневный траур в связи со смертью Кобзона

Трехдневный траур объявлен на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в связи с кончиной Народного артиста СССР Иосифа Кобзона , соответствующий указ главы ДНР Александра Захарченко размещен на официальном сайте республики. Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с артистом пройдет в московском Концертом зале имени Чайковского в воскресенье, 2 сентября, после чего он будет похоронен в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой. "Объявить 31 августа, 1 и 2 сентября 2018 года днями траура в Донецкой народной республике… В период траура в Донецкой народной республике приспустить государственные флаги", — говорится в тексте указа. Кроме того, на территории ДНР отменены все увеселительные мероприятия. Указ вступил в силу 30 августа.