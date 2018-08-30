Ещё
В ДНР объявили трехдневный траур
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДНР объявили трехдневный траур в связи со смертью Кобзона 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Трехдневный траур объявлен на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в связи с кончиной Народного артиста СССР Иосифа Кобзона, соответствующий указ главы ДНР Александра Захарченко размещен на официальном сайте республики.
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с артистом пройдет в московском Концертом зале имени Чайковского в воскресенье, 2 сентября, после чего он будет похоронен в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой.
"Объявить 31 августа, 1 и 2 сентября 2018 года днями траура в Донецкой народной республике… В период траура в Донецкой народной республике приспустить государственные флаги", — говорится в тексте указа.
Кроме того, на территории ДНР отменены все увеселительные мероприятия. Указ вступил в силу 30 августа.
Последние новости
Умер Иосиф Кобзон Российские госкомпании отнимут небо и деньги у "Боинга" Лукашенко выразил соболезнования Матвиенко в связи со смертью супруга
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С Медведевым что-то не так»506
Подсчитано наследство Кобзона
Умер муж Матвиенко479
США обвинили Россию в «харрасменте» в Азовском море
Названа причина смерти Кобзона
Видео
01:13
Россия усилит Сирию
Армия Войска
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
03:27
Украинцы поглумились над смертью Кобзона
Общество Украина
03:50
Звезды отреагировали на смерть Кобзона
Шоу-бизнес
01:08
Путину сделали «царский» подарок
Политика
03:21
Сирия «уходит из-под пальцев» США
В мире
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение