Названы самые пьющие страны

Ученые выяснили, какие страны являются самыми пьющими. Чтобы разобраться в вопросе, они проштудировали 1282 исследований, посвященных употреблению спиртного, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Lancet. Это также помогло определиться со средней суточной величиной потребления спиртного, которую взяли за основу. Мерой потребления стали «дринки» (напитки). Один такой «дринк» эквивалентен 100 миллилитрам красного вина, либо 280 миллилитрам пива, либо 30 миллилитрам крепких спиртных напитков. В среднем в мире суточная порция потребления алкоголя составляет 0,73 «дринка» для женщин и 1,7 для мужчин.

Тему потребления алкоголя изучили специалисты Университета Вашингтона и Фонда Билла и Мелиссы Гейтс. По показателям потребления алкоголя среди мужчин на первом месте оказались румыны — 8,2 «дринка» в день. Далее в списке фигурируют жители Португалии и Люксембурга (по 7,2 порции), а также Литвы и Украины (по семь).

Самыми пьющими в женском списке оказались жительницы Украины — 4,2 «напитка» в сутки, затем упоминаются Андорра, Люксембург и Белоруссия (по 3,4), затем Швеция, Дания и Ирландия (по 3,1).

Самый низкий мужской показатель зафиксировали в Пакистане (0,0007), женский — в Иране (0,0003).