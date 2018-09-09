В Петербурге участники акции блокировали движение

В Петербурге участники несогласованной акции блокировали движение

Участники несогласованной акции в Петербурге остановили движение по Пироговской набережной, ОМОН блокирует колонну, проводятся задержания, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Около часа дня участники начали собираться у входа в здание Финляндского вокзала, затрудняя движение пешеходов по узкому тротуару. Когда движение по тротуару было полностью заблокировано, полицейские через громкоговоритель начали многократно повторять, что данное мероприятие не согласовано и проводится с нарушением закона, в связи с чем его участники могут быть задержаны.

После предупреждений бойцы ОМОН вошли в середину толпы и задержали несколько человек, державших в руках плакаты. Вслед за этим кто-то привел в действие дымовую шашку.

Еще две дымовые шашки зажгли на улице Академика Лебедева, куда митингующие прорвались, оттеснив цепочку ОМОНа с Финского переулка. Один из участников шествия стал толкать автомобиль, водитель которого вышел и распылил в мужчину газ из баллончика. С водителем в настоящее время работают полицейские.

Участники акции остановили движение по Пироговской набережной, однако ОМОН заблокировал всю колонну с обеих сторон у дома 19. ОМОН проводит задержания.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга ранее согласовал митинг против изменений в пенсионное законодательство 9 сентября на площади Ленина. Однако в пятницу власти сообщили о невозможности проведения акции из-за крупной аварии на водопроводе. Организаторам митинга была предложена альтернативная площадка. Городская прокуратура опубликовала на своем сайте предупреждение об ответственности за организацию и участие в несогласованной акции в субботу на Площади Ленина.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые он озвучил 29 августа в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста. Эксперты заявляли, что предложенная президентом доработка пенсионного законопроекта усиливает его социальную направленность, вследствие чего критика в адрес документа значительно уменьшилась.

Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.