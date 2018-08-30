Лужков выразил соболезнования в связи с кончиной Кобзона 

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков прокомментировал RT сообщения о смерти народного артиста СССР Иосифа Кобзона.
«Любая кончина — это беда. Беда не только самого человека, это трагедия для семьи. Причём, я знаю, что у него очень хорошая, очень дружная семья… Я сожалею и сочувствую Неле, детям, и всем тем, кто был близок с Иосифом. Это слова, идущие от сердца и от моего понимания, что ушёл из жизни не только один из великих певцов, но и великий гражданин», — сказал Лужков.
Артист умер в возрасте 80 лет.