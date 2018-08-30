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Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
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Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века» 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: Reuters

РЖД планируют очередную мегастройку

«Российские железные дороги» запланировали очередную мегастройку. По информации «Коммерсанта», компания намерена увеличить пропускную способность Северомуйского ж/д тоннеля на Байкало-Амурской магистрали до 100 миллионов тонн в год, построив второй тоннель. Предварительная стоимость проекта, реализация которого начнется не ранее 2025 года, оценивается в 100 миллиардов рублей.

В Раде раскритиковали «агонизирующего» Порошенко

Заявление Петра Порошенко о готовности разорвать Договор о дружбе с Россией свидетельствует об «агонии» президента Украины перед перевыборами 2019 года. Об этом «Известиям» заявил депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий. По его мнению, Порошенко стремится «испортить» отношения с Россией, чтобы наладить их с США, своим «главным спонсором».

Кудрин признал воровство госсредств

В России широко распространено воровство государственных денег, заявил «Коммерсанту» глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, тому есть множество причин, в том числе отсутствие определенных политических и национальных институтов, а также недостаточные свобода слова, политическая конкуренция и подотчетность властей тем, кто их избирал.

Признание домов аварийными упростят

В России упростят признание многоквартирных домов аварийными, создав критерии аварийности. По данным «Известий», соответствующий проект постановления правительства готовит Министерство строительства. Документ, который уточнит процедуры оценки технического состояния несущих конструкций жилых домов, должен быть представлен на рассмотрение кабмина не позднее 15 октября.

Реформа не отменит индексацию пенсий

Пенсии россиян продолжат индексироваться выше инфляции и после роста пенсионного возраста. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия». По ее словам, превышающая инфляцию индексация пенсий «гарантированно» продолжится и после 2024 года, все так же обеспечивая прирост доходов населения.
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