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Раскрыт самый действенный способ поиска «половинки»
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Опрос показал, какой способ поиска «половинки» россияне считают лучшим 

РИА Новости 2 часа назад
Почти две трети россиян (63%) считают поиск "второй половинки" через друзей наиболее действенным способом, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Тем не менее, посредничество друзей является наиболее действенным методом поиска партнера. Почти две трети всех опрошенных (63%) считают данный способ эффективным, а те, кто сами обращались к родным за подобной помощью, соглашаются с этим чаще тех, у кого подобного опыта не было (81% против 58%, соответственно)", — говорится в сообщении.
Однако при этом, согласно данным опроса, россияне стали реже обращаться к помощи друзей и родственников для устройства личной жизни: если в 2015 году эта доля составляла 35%, то в 2018 — 22%.
Что касается поиска пары в интернете, половина респондентов (51%) относится к такому способу скорее скептически, однако посещавшие сайты знакомств, напротив, в большинстве своем считают этот способ результативным (58%). На сайтах знакомств и в соцсетях искали вторую половинку 19% опрошенных (несколько меньше, чем в 2015 году — 22%).
Наименее распространенным способом знакомства стало обращение к "специалистам". Так, всего лишь 4% опрошенных сообщили, что ходили к свахе (для сравнения, пять лет назад таковых было значительно больше — 11% в 2013 году). В брачные агентства также обращались немногие — 1% (в 2013 году — 6%).
Комментируя эти показатели, руководитель практики социального моделирования и прогнозирования Департамента исследований Юлия Баскакова отметила, что большинство тех, у кого есть пара, повстречали своего партнера в компании друзей или на работе. Молодежь 18-24 лет активно знакомится в интернете, но не чаще, чем на улице или в парках и реже, чем в компании друзей или сокурсников. В эффективность интернета для поиска "второй половины" чаще верят мужчины.
Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 21 августа методом телефонного интервью среди 1,6 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
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