Раскрыт самый действенный способ поиска «половинки»

Опрос показал, какой способ поиска «половинки» россияне считают лучшим

"Тем не менее, посредничество друзей является наиболее действенным методом поиска партнера. Почти две трети всех опрошенных (63%) считают данный способ эффективным, а те, кто сами обращались к родным за подобной помощью, соглашаются с этим чаще тех, у кого подобного опыта не было (81% против 58%, соответственно)", — говорится в сообщении.

Однако при этом, согласно данным опроса, россияне стали реже обращаться к помощи друзей и родственников для устройства личной жизни: если в 2015 году эта доля составляла 35%, то в 2018 — 22%.

Что касается поиска пары в интернете, половина респондентов (51%) относится к такому способу скорее скептически, однако посещавшие сайты знакомств, напротив, в большинстве своем считают этот способ результативным (58%). На сайтах знакомств и в соцсетях искали вторую половинку 19% опрошенных (несколько меньше, чем в 2015 году — 22%).

Наименее распространенным способом знакомства стало обращение к "специалистам". Так, всего лишь 4% опрошенных сообщили, что ходили к свахе (для сравнения, пять лет назад таковых было значительно больше — 11% в 2013 году). В брачные агентства также обращались немногие — 1% (в 2013 году — 6%).

Комментируя эти показатели, руководитель практики социального моделирования и прогнозирования Департамента исследований Юлия Баскакова отметила, что большинство тех, у кого есть пара, повстречали своего партнера в компании друзей или на работе. Молодежь 18-24 лет активно знакомится в интернете, но не чаще, чем на улице или в парках и реже, чем в компании друзей или сокурсников. В эффективность интернета для поиска "второй половины" чаще верят мужчины.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 21 августа методом телефонного интервью среди 1,6 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.