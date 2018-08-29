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Москву «опозорили» на весь мир
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Москву опозорили на весь мир 

Рамблер 1 час назад
Москва заняла последнее место в репутационном рейтинге городов мира, составленном консалтинговой компанией компанией Reputation Institute. Столица России расположилась на 56-й строчке рейтинга — ниже Каира, Мехико, Нью-Дели и Стамбула, пишет РБК.
Рейтинг составляется по трем основным критериям: эффективное управление, развитая экономика и привлекательная окружающая среда. При этом решающее значение имеет эффективное и уважаемое руководство города, поскольку, по мнению составителей рейтинга, именно власти создают привлекательную городскую среду.
Авторы рейтинга также учитывали уровень безопасности для жителей и туристов, а также уровень националистических настроений и социальной напряженности между жителями.
По этим показателям Москва набрала самые низкие баллы.
Однако составители рейтинга отметили, что сами москвичи при опросах высоко оценивали свой город.
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