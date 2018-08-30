Определена самая вымирающая от пьянства страна

СМИ назвали самую вымирающую от пьянства страну

Китай стал страной с самой высокой смертностью от злоупотребления алкоголем. Об этом пишет газета Global Times со ссылкой на экспертные данные, опубликованные в медицинском журнале The Lancet.

Отмечается, что в 2016 году из-за проблем с алкоголем в Китае скончались 59 тыс. женщин и 650 тыс. мужчин. Второе место в рейтинге заняла Индия с 42 тыс. женских смертей и 290 тыс. мужских. Россия замкнула тройку лидеров: здесь от злоупотребления алкоголем умерли 43 тыс. женщин и 180 тыс. мужчин.

По данным журнала, США, население которых более чем в два раза превышает численность проживающих в России, расположились на пятом месте рейтинга — там в 2016 году из-за алкоголя погибли 19 тыс. женщин и 71 тыс. мужчин.