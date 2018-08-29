Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам

Прояснил

Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором рассказал о своем видении изменений в пенсионном законодательстве. Ранее реформа подразумевала повышение пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин. Президент заявил, что повышение для женщин должно составлять не восемь, а пять лет, а также подчеркнул необходимость введения статуса «предпенсионный возраст». Он также озвучил ряд других изменений, которые в виде поправок будут направлены в Госдуму . Среди них — ведение доплаты для сельских жителей со стажем от 30 лет, особые условия для народов крайнего севера. «Лента.ру» публикует главное из выступления президента.

Демографические проблемы рубежа 2020-х были очевидны

«Дискуссия о необходимости повышения пенсионного возраста началась не вдруг, не сегодня. Об этом говорили и в советский период, и в 90-е годы. Но решения не принимались, по тем или иным причинам откладывались.

В начале двухтысячных годов и члены Правительства России , и многие представители экспертного сообщества вновь настойчиво стали ставить вопрос о пенсионной реформе и повышении пенсионного возраста. Объективные предпосылки для этого существовали. Было очевидно, что на рубеже 2020-х годов мы неизбежно столкнёмся с серьёзными демографическими проблемами».

Оппозиционеры будут использовать эту тему для саморекламы

«Повторю, изменения в пенсионной системе, тем более связанные с повышением возраста выхода на пенсию, волнуют, тревожат людей. И естественно, что все политические силы, прежде всего, конечно, оппозиционные, будут использовать эту ситуацию для саморекламы и укрепления своих позиций. Это неизбежные издержки политического процесса в любом демократическом обществе. Тем не менее, я просил Правительство самым серьёзным образом изучить и использовать все прозвучавшие конструктивные предложения, в том числе и от оппозиции».

Покрывать дефицит пенсионного фонда за счет бюджета больше нельзя

«Может быть, следует продолжить наращивать финансирование Пенсионного фонда? За счёт федерального бюджета покрывать его дефицит? Уже говорил, что для этого пока есть ресурсы. Они действительно есть. Но посмотрите, какая здесь складывается картина в целом.

В текущем году на эти цели мы выделяем из бюджета 3,3 триллиона рублей, из них 1,8 триллиона рублей непосредственно на обеспечение выплаты страховых пенсий. Если предположить, что мы хотим достичь поставленной цели, выйти на среднюю пенсию в 20 тысяч рублей, ничего при этом не меняя, то дефицит Пенсионного фонда увеличился бы в полтора раза, до 5 триллионов рублей. Для сравнения, это больше, чем все расходы на национальную оборону и безопасность страны».

Пенсионный возраст для женщин надо повысить не на 8, а на 5 лет

«Предлагаю ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.

Первое. В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет — до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдёт, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет.

Далее. Мы должны предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, всё должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет».

Для тех, кто выходит на пенсию в ближайшие два года, должна быть льгота

«Второе. Как уже говорилось, пенсионный возраст предполагается повышать постепенно. Чтобы люди могли адаптироваться к новой жизненной ситуации, выстроить свои планы. Но хорошо понимаю, что сложнее всего придётся тем, кто первым столкнётся с повышением пенсионного возраста. Уже совсем скоро. И мы должны это учитывать. В этой связи предлагаю для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года. То есть повторю, на 6 месяцев раньше».

Работодателей нужно ввести ответственность за увольнение пожилых сотрудников

«Считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Что здесь хотел бы добавить. Люди старших возрастов, как правило, обладают хорошим профессиональным опытом. Это, как правило, надёжные, дисциплинированные сотрудники. Они способны принести большую пользу своим предприятиям и компаниям. При этом важно, чтобы они, так же как и более молодые работники, при желании могли пройти необходимое переобучение, получить новые навыки, повысить свою квалификацию.

А если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно и пока не нашёл новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии. В этой связи предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза — с 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, до 11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года — и установить период такой выплаты в один год».

Необходимо сохранить льготы шахтерам, чернобыльцам, народам крайнего Севера

«Мы должны учесть особые условия жизни и труда людей. Мы уже предусмотрели сохранение льгот для шахтёров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий. Считаю, что нужно сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера.

Мы должны поддержать и жителей села. Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе. У которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Но вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года».

Должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и по стажу

«Считаю, что у тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учётом заработанного стажа.

Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х».

Льготы по налогам на недвижимость и землю отменят не сразу

«Считаю принципиальным сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Имею в виду льготы по налогам на недвижимость и землю.

Да, эти льготы у нас традиционно предоставлялись только с выходом на пенсию. Но в данном случае, когда в пенсионной системе предстоят изменения, а люди рассчитывали на эти льготы, мы обязаны сделать для них исключение, предоставлять льготы не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста. То есть, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Таким образом, ещё до выхода на пенсию они уже не будут платить налог за свой дом, квартиру, садовый участок».

Поправки к законопроекту будут направлены в Госдуму в ближайшее время

«Мы не были к этому раньше готовы. Но откладывать дальше действительно нельзя. Это было бы безответственно и может привести к тяжёлым последствиям в экономике и социальной сфере, самым негативным образом сказаться на судьбах миллионов людей, потому что, сейчас это уже ясно, государству рано или поздно всё равно придётся это сделать. Но чем позже, тем жёстче будут эти решения. Без всякого переходного периода, без сохранения целого ряда льгот и тех смягчающих механизмов, которые мы можем использовать сегодня».

«Предложения, о которых сегодня говорил, будут оформлены в качестве поправок и в кратчайшие сроки внесены в Государственную Думу».

«Ещё раз подчеркну, нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием».