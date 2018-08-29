«Черное небо»: как задыхаются в регионах

Кемеровская и Челябинская области, а также Хабаровский край — одни из самых экологически загрязненных регионов России . Люди там живут под «черным небом» и дышат промышленными отходами с производств, которые расположены в черте городов. Но работу заводов не приостановишь, а системы очистки отходов на многих из них давно устарели. «Газета.Ru» узнала у жителей регионов, как им живется в неприятном соседстве с металлургическими предприятиями.

«Каждое утро убираю грязь, скопившуюся за ночь»

В России загрязненным воздухом дышат 16,4 млн человек — таковы данные Минприроды . Один из самых загрязненных регионов Сибирского федерального округа — Кемеровская область

Экономика области сконцентрирована вокруг трех сфер: уголь, металлургия и химпромышленность. В Кузбассе действуют 50 предприятий этих областей. При этом зачастую котельные, комбинаты и заводы расположены в черте городов и ежедневно выбрасывают в воздух тонны вредных веществ.

«Такая концентрация промышленного производства неизбежно влечет за собой большую нагрузку на окружающую среду — выбросы в атмосферу, загрязнение вод и накопление отходов производства», — объяснили «Газете.Ru» в администрации Кемеровской области.

Больше всего вредных веществ идет от предприятий, добывающих полезные ископаемые, заявили в региональном аппарате. «Предприятия, добывающие уголь, по-прежнему являются основными источниками загрязнения атмосферного воздуха. Выбросы метана в 2017 году составили 840 тыс. тонн или 56,5% от общего объема выбросов от стационарных источников», — сообщили в ведомстве. При этом там отмечают, что хотя метан и считается одной из причин появления парникового эффекта, «для здоровья человека метан практически не опасен».

Однако здоровье жителей региона стремительно ухудшается. По данным организации «Экозащита», продолжительность жизни в Кемеровской области на 3–4 года меньше среднероссийских показателей. Кроме того, в регионе рождается в 2,4 раза больше умственно отсталых детей.

«По 15 онкологическим заболеваниям показатели в Кемеровской области выше среднероссийских. 93,8% источников питьевой воды в Кузбассе не соответствуют госнормативам», — говорится в докладе «Экозащиты».

Проблема, с которой ежедневно сталкиваются многие жители Кемеровской области в быту, — это угольная пыль. Жительница города Прокопьевск Кемеровской области Светлана Купер живет недалеко от котельной, и ежедневно ей приходится выполнять следующий ритуал.

«Я каждое утро встаю и первым делом начинаю убирать всю грязь, скопившуюся за ночь. Если этого не делать, можно просто задохнуться», — рассказывает она.

По ее словам, город за последние 10 лет превратился в огромный угольный разрез с участками жилых массивов, в которых никто добровольно жить не согласится:

«Мы вынуждены здесь жить. Квартиру продать не можем, так как никому не нужна недвижимость в таком районе».

Еще один город Кемеровской области, жители которого жалуются на проблемы со здоровьем, — это Новокузнецк . Вокруг него располагаются крупнейшие металлургические комбинаты и заводы: промышленные отходы загрязняют не только воздух, но и близлежащие водоемы. Из-за этого в городе велика доля онкобольных, сердечников и людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей.

«Мой отец почти 40 лет проработал фрезеровщиком на заводе, который ремонтирует шахтное оборудование. Шесть станков, машинное масло, металлическая стружка — работать было действительно тяжело. Но в папе нуждались. На пенсии ему удалось прожить совсем недолго — он болел и ушел из жизни в 68 лет. У него был хронический бронхит и сердечная недостаточность», — рассказала «Газете.Ru» жительница Новокузнецка Наталья Кинева.

Кинева предполагает, что городу помогли бы очистные сооружения, но на них у администрации нет денег. Однако в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области «Газете.Ru» заявили, что современные угольные котельные в регионе оснащены необходимым оборудованием.

Впрочем, не все котельные современны.

«В Кузбассе, в том числе в Прокопьевске, еще есть старые кочегарки, устаревшие морально и физически. Их закрытие с переключением потребителей на новые или реконструированные ведется в Кузбассе уже почти 20 лет», — отметили в ведомстве.

В прошлом году — он, кстати, был объявлен указом президента Годом экологии, — в регионе велась активная работа по улучшению экологической обстановки. Так, за 2017 год были реконструированы газопылеулавливающие установки, оснащенные рукавными фильтрами, добавили в аппарате. «Экологический эффект от мероприятия — снижение выбросов твердых загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 400 тонн/год. Возврат в производство агломерационной пыли в количестве более 25 тыс. тонн/год».

Кроме того, отметили в администрации, с 2008 по 2017 год сброс неочищенных сточных вод в водные объекты снизился более чем на 40%. «В этом году планируется открыть еще большее количество — около 12 очистных сооружений», — констатировали в аппарате.

Власти Кемеровской области также разработали проект по улучшению экологической обстановки в Новокузнецке на период с 2018 по 2024 год. В план входят 59 воздухоохранных мероприятий. Согласно ему, выбросы по Новокузнецку к 2024 году планируется сократить на 71,8 тыс. тонн — то есть на 20,38%.

«До сих пор находят следы ртути»

Хабаровский край — еще одна зона экологического бедствия. В 2017 году Минприроды России внесло его в список наиболее загрязненных регионов. По данным министерства, там «под воздействием высокого и очень высокого загрязнения воздуха» находятся более 75% городского населения. В экологическом рейтинге общественной организации «Зеленый патруль» регион занимает 63 место.

В Хабаровском крае располагаются машиностроительные, металлургические заводы, предприятия горнодобывающей и химической промышленности, которые ежегодно выбрасывают в атмосферу тонны загрязняющих частиц.

В региональном правительстве «Газете.Ru» рассказали, что в 2017 году объем выбросов загрязняющих веществ в воздух составил 269,9 тыс. тонн. «Незначительный рост выбросов (3,6% к 2016 году) мы связываем с увеличением общего количества предприятий, предоставивших отчеты в органы статистики», — уточнили в аппарате.

Там отметили, что основной объем выбросов в населенных пунктах Хабаровского края приходится на предприятия сферы энергетики и обрабатывающие производства. При этом серьезно загрязняют воздух и автомобили.

«Вклад автотранспорта в суммарное количество выбросов составляет порядка 44%», — добавили в пресс-службе регионального правительства.

Эту цифру подтверждает житель Хабаровска Олег Батов — он убежден, что загрязнение воздуха во многом обусловлено большим количеством транспорта. Эта проблема беспокоит его больше всего: дом его родителей расположен напротив дороги. Несколько лет назад власти решили расширить ее на три полосы.

«Дорога стала проходить практически под самыми окнами. Разумеется, никто не спросил мнения людей, проживающих в близлежащих домах. Недавно тополя, растущие вдоль дома и хоть как-то ограждающие его от пыли и выхлопных газов, решили спилить под корень», — рассказал житель Хабаровска «Газете.Ru».

По его словам, Амурский и Уссурийский бульвары планируют превратить в «одну сплошную стоянку».

«Конечно же, сделают это путем вырубки деревьев и «закатывания» газонов в асфальт. Нужна грамотная планировка города. Если строится или расширяется дорога, то необходимо создавать лесополосу, чтобы закрывать жилые дома», — отметил он.

Нефтезаводы также не обошли стороной Хабаровск — там они расположены чуть ли не в центре города.

«У нас есть ТЭЦ и нефтеперерабатывающий завод. Станция по забору воздуха демонстрирует превышение ПДК-загрязнителей. Нефтезавод располагается недалеко от улиц Воронежская и Большая. В этом районе я живу уже больше года и часто слышу неприятный химический запах из окна. Кроме того, рядом находится депо, в котором моются и выпариваются цистерны после нефтепродуктов», — поделился житель Хабаровска.

Угольная пыль, которая беспокоит жителей Кузбасса, составляет проблему и для жителей Хабаровского края. В поселке Ванино на берегу Татарского пролива, где живут 15 тыс. человек, несколько лет назад построили угольные терминалы. По словам Олега Батова, который недавно побывал в селе, люди здесь жалуются на выпадающую с производств угольную пыль.

«В терминалах поставили водные пушки, но сельчане заявляют, что ситуации это не поменяло. Ведь интересы бизнеса выше интересов простых местных жителей», — рассказал он.

Батов отметил, что как городские, так и краевые власти уделяют мало внимания экологии. «Не спорю, что-то делается, но не очень активно. В Хабаровске нет тенденции к снижению вредных выбросов в атмосферу. В Комсомольске-на-Амуре расположены производства стали, авиа— и судостроительные заводы, из-за которых страдает город.

В Амурске на месте бывшего химического завода до сих пор находят следы ртути», — подытожил он.

В администрации Хабаровского края «Газете.Ru» прокомментировали жалобу Олега Батова:

«Обращения граждан на неприятный химический запах связаны с деятельностью предприятий промышленного узла в границах улиц Тихоокеанская — Шелеста — Воронежская — Брестская в городе Хабаровске. Возможными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», »Газпром газораспределение Дальний Восток» и нефтеперерабатывающий завод «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

Там отметили, что на этих предприятиях были проведены проверки Росприроднадзора и Роспотребнадзора

«По результатам надзорных мероприятий были выявлены нарушения, которые были устранены».

Однако жители региона продолжают обращаться с жалобами на качество воздуха. По этому поводу Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура провела комплексную проверку «Хабаровского НПЗ». В ней приняли участие сотрудники Минприроды края.

«На предприятии выявлен ряд нарушений законодательства в области охраны атмосферного воздуха. По результатам проверки Хабаровской межрайонной прокуратурой направлены материалы в надзорные органы для привлечения к ответственности, а также иск в суд о понуждении к устранению выявленных нарушений», — добавили в администрации.

В аппарате Хабаровского края «Газете.Ru» заявили, что в регионе реализуется «Стратегия экологической безопасности» на период до 2020 года. «Действуют программы по охране окружающей среды, повышению качества жилищно-коммунального обслуживания, энергоэффективности и развития энергетики в крае — все стартовали в 2012 году и завершатся к 2020», — отметили там.

За 2017 год в рамках реализации «Стратегии экологической безопасности края» было потрачено 5,2 млрд рублей.

«В том числе на строительство объектов обращения с коммунальными и промышленными отходами, очистных сооружений, мониторинг качества окружающей среды и производственный контроль, а также сохранение биологического разнообразия», — сообщили в ведомстве.

«Постоянный запах гари и непонятная вонь»

Челябинская область по итогам весны 2018 года заняла предпоследнее место в экологическом рейтинге российских регионов, составленном организацией «Зеленый патруль». Экономика региона сконцентрирована на металлургическом, машиностроительном, топливно-энергетическом, строительном и агропромышленном комплексах.

По данным Минприроды Челябинской области, 1,6 млн жителей региона живут в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха — это 45,7% от населения субъекта.

В ведомстве считают, что меры по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду за последние годы не привели к должным результатам. «Состояние окружающей среды остается тревожным», — заявили в региональном Минприроды.

Житель Челябинска Станислав Ордин работает на металлургическом заводе — он хорошо знает, как вредные вещества с производства попадают в воздух, воду и почву.

«Кыштым, Магнитогорск, Челябинск — везде есть металлургические заводы-гиганты. Многие крупные производства расположены в черте города. И я сам работаю на одном из них.

Помню случай на цинковом заводе, когда серную кислоту однажды вылили в землю, потому что не смогли реализовать. В итоге земля в этом месте стала белой.

Когда жил рядом с Челябинским металлургическим комбинатом, часто наблюдал серую пыль на автомобилях после ночных выбросов. Естественно, постоянно присутствует запах гари и непонятная вонь. К этому привыкли все жители Челябинска, это норма, никто на это не обращает внимание», — рассказал он «Газете.Ru».

Еще одна проблема, по мнению местного жителя — отсутствие очистных сооружений в жилых микрорайонах. «В челябинском микрорайоне „Звездный“, например, все канализационные стоки выкачивают насосами и вывозят в лес недалеко. Там их выливают прямо на землю», — объяснил Ордин.

Он добавил, что пагубное влияние на атмосферный воздух оказывает и огромный «Коркинский» разрез, расположенный в 35 км к югу от Челябинска и граничащий с Копейском.

«Это карьер, где долгое время добывался уголь. Потом работы на нем прекратились. Сейчас там экологическое бедствие в виде подземного горения. Естественно, оно сопровождается выбросами в атмосферу вредных веществ», — рассказал житель Челябинска.

У жены Ордина не так давно появилась опухоль на шее — по его мнению, это произошло после выброса рутения в октябре 2017 года. Отметим, что международная независимая научная комиссия так и не смогла установить источник его выброса.

«Тем не менее, мы не можем утверждать, что опухоль и выброс рутения связаны между собой. Мы до сих пор не знаем, рак это или нет. К хирургу-эндокринологу попасть очень сложно. Еще после того, как я устроился на металлургический комбинат, зрение упало на 3 диоптрии и продолжает падать. Давление поднялось, самочувствие ухудшилось», — отметил местный житель.

Он рассказал, что в 2017 году власти увеличили нормы выбросов для металлургических предприятий в два раза.

«В то время проблема встала очень остро — смог, гарь и вонь заполонили город. Об этом начали писать крупные СМИ, проблема вышла на федеральный уровень», — вспоминает Ордин.

По его мнению, в последнее время власти стали активно проверять производства на предмет охраны экологии.

«На ЧМК приезжали силовики с проверками. Часто вижу новости об очередных проверках на наших заводах. Я надеюсь на лучшее. Когда-нибудь Челябинск обязательно станет чистым, ухоженным городом, в котором хочется жить», — отметил он.

Тем не менее, констатирует Ордин, люди продолжают уезжать из области, чтобы хоть как-то сохранить оставшееся здоровье.

«Мы с женой тоже планируем», — добавил он.

Местный житель Сергей Герасимов также считает, что из-за экологии регион ежегодно теряет тысячи жителей.

«За последние три года Челябинск покинули более 400 тыс. жителей — они продолжают уезжать [официального подтверждения этой цифре нет, однако, согласно данным Челябинскстата, в 2017 году регион покинули 98,2 тыс. человек, — «Газета.Ru»]. Жилье обесценилось, вся инфраструктура города просто умерла. Дальше только бунт и борьба за выживание», — заявил он «Газете.Ru».

По мнению Герасимова, вода в городе «отвратительная, без дополнительной очистки и не пригодна к использованию». Кроме того, она имеет характерный резкий запах, и ее цвет периодически меняется.

«Кроме заводских выбросов, есть проблема с радиацией со стороны озера Карачай и реки Теча. Плюс скоро правительство запустит ГОК [горно-обогатительный комбинат, который уже год строят в 12 километрах от Челябин­ска], и тогда в городе начнется полный ад», — считает мужчина.

Житель Челябинска Андрей Витязев и его родственники уже не первый год страдают от затрудненного дыхания. Он неоднократно жаловался на экологическую обстановку в местную администрацию.

«Сотрудники заводов в личной беседе со мной говорили, что фильтры на производстве стоят, однако никто не включает их в обычные дни — только по приезду высокопоставленных чиновников из Москвы. Тогда небо становится заранее голубым, а воздух заметно чище.

В остальное время по всему городу гуляют зловонные тучи, а рядом с заводами дышать бывает трудно до тошноты», — рассказал он «Газете.Ru».

Витязев написал жалобу в администрацию Челябинска на черный дым над Ленинским районом, который, по его словам, негативно влияет на окружающую среду.

В аппарате управлении экологии и природопользования ему ответили, что Челябинск является крупным промышленным центром России, поэтому выбросы отравляющих веществ неизбежны.

«Основными загрязнителями воздуха являются предприятия черной и цветной металлургии, топливно-энергетического комплекса, перерабатывающей промышленности и машиностроения. Из-за деятельности промышленных предприятий образуются одинаковые по своему составу загрязняющие вещества, формирующие экологическую обстановку города. В связи с чем определить конкретный источник негативного воздействия не представляется возможным», — заявили местному жителю в ведомстве.

По информации властей, состояние атмосферного воздуха усугубляет и географическое расположение города,