Пенсионный фонд перейдет на блокчейн

Пенсионный фонд России (ПФР) предлагает внедрить "умные" трудовые контракты, которые будут заключаться в электронном виде с использованием электронной подписи. Кроме того, данные о договорах планируется распределять с использованием технологии блочейн. Об этом в среду сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ПФР.
"Внедрение смарт-контрактов в трудовые отношения позволит в будущем отказаться от обязательного заключения их в бумажном виде, но иметь о них информацию в любой момент времени, как это сегодня происходит с правом на недвижимость", — рассказали изданию в пресс-службе Пенсионного фонда.
Кроме того, ПФР планирует использовать в своей работе технологию блокчейн, которая "позволит распределить информацию о трудовых договорах между работодателями и удостоверяющими центрами". По мнению фонда, это позволит сэкономить расходы ПФР на хранение и обслуживание большого объема данных.
"При этом граждане будут дополнительно защищены от нерадивых работодателей, которые оформляют трудовые договоры с нарушением законодательства", — подчеркнули в пресс-службе ПФР.
Как ранее сообщал премьер-министр России Дмитрий Медведев, система электронных трудовых книжек начнет работу с 2020 года. В июле глава правительства поручил профильным ведомствам до 29 октября подготовить законопроекты об электронных трудовых книжках. Предполагается, что их введение позволит создать базу данных, где будет храниться информация обо всей трудовой деятельности граждан. Кроме того, в рамках создания электронной системы будут передавать соответствующие сведения в Пенсионный фонд в режиме онлайн.