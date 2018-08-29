Пенсионный фонд перейдет на блокчейн

«Известия»: Пенсионный фонд планирует использовать технологию блокчейн

Пенсионный фонд России (ПФР) предлагает внедрить "умные" трудовые контракты, которые будут заключаться в электронном виде с использованием электронной подписи. Кроме того, данные о договорах планируется распределять с использованием технологии блочейн. Об этом в среду сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ПФР.

"Внедрение смарт-контрактов в трудовые отношения позволит в будущем отказаться от обязательного заключения их в бумажном виде, но иметь о них информацию в любой момент времени, как это сегодня происходит с правом на недвижимость", — рассказали изданию в пресс-службе Пенсионного фонда.

Кроме того, ПФР планирует использовать в своей работе технологию блокчейн, которая "позволит распределить информацию о трудовых договорах между работодателями и удостоверяющими центрами". По мнению фонда, это позволит сэкономить расходы ПФР на хранение и обслуживание большого объема данных.

"При этом граждане будут дополнительно защищены от нерадивых работодателей, которые оформляют трудовые договоры с нарушением законодательства", — подчеркнули в пресс-службе ПФР.