МИД России предупредил о перебоях в работе аэропортов и вокзалов в Европе

Некоторые вокзалы и аэропорты в европейских странах будут работать с перебоями в конце августа и в сентябре. Об этом сообщает департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России (ДСКЦ) в своем твиттере.

Италии и Испании. Речь идет в частности о Британии, Нидерландах

"28 августа — изменения в работе международного аэропорта Сипхол (AMS), г. Амстердам вследствие технического сбоя в системе управления воздушным движением; изменения в расписании рейсов", — говорится в сообщении.

Кроме того, 1-2 сентября Юстонский вокзал Лондона будет закрыт в связи с ремонтными работами; ожидаются изменения в расписании.

В Италии 7 сентября с 09.00 до 17.00 по местному времени будет проходить забастовка персонала ж/д компании "Italo NTV", ожидаются сбои в ж/д сообщении по всей стране. В Испании 8-17 сентября пройдет частичная забастовка в международном аэропорту Сантандер (SDR). Также возможны изменения в расписании.