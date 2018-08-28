Российские туристы потеряют интерес к Турции при отмене All Inclusive

Примерно 20% российских туристов готовы отказаться от поездок в Турцию, если там отменят систему "все включено", сообщает туристический сервис OneTwoTrip.

Сервис бронирований провел опрос пользователей, чтобы узнать, как российские путешественники относятся к этой инициативе, и изменится ли их отношение к Турции в случае принятия такого решения. В исследовании участвовали пользователи, которые за последние пять лет хоть раз ездили на пляжный отдых в Турцию.

87% опрошенных признались, что если в Турции отменят All Inclusive, они изменят свое отношение к отдыху в этой стране. 67% ответили, что будут внимательнее сравнивать предложения Турции с другими курортами. А вот 20% указали, что при отмене "все включено” откажутся от поездок на турецкие курорты.

Система All Inclusive — самый востребованный тип питания в Турции. Из результатов опроса следует, что по такой системе отдыхает 91% туристов. Другие типы питания они выбирают крайне редко: по 3% опрошенных сказали, что во время последней поездки в их тур были включены только завтрак или полупансион, 2% покупали путевку с полным пансионом, 1% — без питания.

Главное преимущество системы "все включено" — прогнозируемость расходов, сказали более половины (51%) путешественников. Для 30% такой формат удобен тем, что не нужно выходить за пределы отеля в поисках еды. 15% отдыхающих привлекает большой выбор блюд и напитков, а 4% любят All Inclusive за неограниченный доступ к напиткам в баре.

Показательно также, что во время отдыха российские туристы, приехавшие в Турцию по пакетному туру, крайне редко покидают территорию гостиниц. На вопрос "Посещали ли вы во время поездки кафе и рестораны за пределами отеля (без учета питания во время экскурсий)”, 78% ответили отрицательно.

На прошлой неделе стало известно, что Турция рассматривает вариант сократить количество принимаемых по системе All Inclusive туристов или вовсе отказаться от "все включено", чтобы повысить расходы отдыхающих.