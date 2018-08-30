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Названа неожиданная польза частого отпуска
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Названа неожиданная польза частого отпуска 

Lenta.ru + ещё 9 53 минуты назад
Ученые Хельсинского университета (Финляндия) пришли к выводу, что отпуск может значительно снижать риск преждевременной смерти. При этом даже здоровый образ жизни не может скомпенсировать стресс, отрицательно сказывающийся на долголетии, если человек мало отдыхает и много работает. Об этом сообщается в пресс-релизе EurekAlert!.
В долговременном исследовании, которое началось в 1974 году и продлилось 40 лет, приняли участие 1222 мужчин, родившихся в 1919-1934 годах. На добровольцев влиял хотя бы один фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний, например, курение, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и жиров, нарушение толерантности к глюкозе или ожирение.
Испытуемые были разделены на две группы — контрольную (610 мужчин) и опытную (612 мужчин). Опытная группа каждые четыре месяца получала устные и письменные рекомендации чаще заниматься аэробными упражнениями, есть здоровую пищу и прекратить курить. Если медицинские консультации не были эффективными, то добровольцы получали препараты для снижения артериального давления. Люди в контрольной группе получали обычные услуги по здравоохранению, а их состояние здоровья не наблюдалось исследователями.
Выяснилось, что в опытной группе риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 46 процентов по сравнению с контрольной группой. Однако в течение 15 лет наблюдений, продолжавшихся до 1989 года, люди, получавшие медицинские консультации, в целом, умирали чаще. Тогда ученые продолжили исследование до 2014 года и учли такие факторы, как объемы работы, количества сна и продолжительность отпуска.
Оказалось, что люди в опытной группе, кто брал три или менее недель отпуска ежегодно, на 37 процентов чаще умирали по сравнению с теми, кто отдыхал от работы больше. В контрольной группе продолжительность отпуска не влияла на смертность. Ученые объясняют это тем, что само вмешательство исследователей могло увеличить уровень стресса, что отрицательно сказалось на сне и отдыхе тех, кто работал дольше и интенсивнее.
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