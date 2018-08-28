Россия избавится от «китайской» хохломы

Общероссийский народный фронт (ОНФ) нашёл способ избавиться от китайских подделок предметов народных промыслов — дымковской игрушки, хохломской росписи, дулёвского фарфора. Для этого, считают активисты, необходимо создавать «арт-резиденции», где художники будут жить, работать, куда к ним будут приезжать туристы и покупать их изделия.

Соответствующие предложения ОНФ направил в Правительство для включения в нацпроект по направлению «Культура». Это одна из 12 программ, которые кабмин готовит в рамках майского указа президента. Об этом « Парламентской газете » рассказала член Центрального штаба ОНФ, руководитель Российского союза сельской молодёжи Юлия Оглоблина.

«Предприятия народных художественных промыслов переживают тяжёлые времена. Спрос на их товары невелик, а дешёвые китайские подделки забирают и без того немногочисленных клиентов. Повысить престиж промыслов, привлечь туристов и тем самым развивать поселения, где бытуют эти ремёсла, помогут арт-резиденции. Это гостевые дома для художников, фактически целые культурные центры, где мастера смогут жить, творить, а также проводить выставки и мастер-классы. Однако для этого в законодательство нужно внести определение «арт-резиденция» или «дом творчества», — заявила Оглоблина.

Она напомнила, что в новом майском указе президент, лидер Народного фронта Владимир Путин поручил укреплять «российскую гражданскую идентичность на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ». В свете этой задачи новое, актуальное звучание приобретает тема народного искусства, в том числе художественные промыслы, ведь современный гражданин, считающий себя всесторонне развитой личностью, просто обязан знать и уважать традиции и культуру своего народа.

ОНФ предлагает помочь в осуществлении поставленной задачи, привлекая художников, дизайнеров, архитекторов и других представителей творческих специальностей в поселения, где распространены те или иные промыслы, и создавая для них арт-резиденции или дома творчества.

«Подобные резиденции или творческие дачи в России уже есть. Например, Дом творчества «Челюскинская» в Пушкинском районе Московской области. Здесь собрано уникальное оборудование для работы художников-графиков в техниках офорта, литографии, ксилографии, линогравюры и других. Или же «Театр архитектурной формы» (TAF) в Архангельской области. Его мастера специализируются на сохранении наследия традиционного деревянного домостроения русского Севера, реставрации деревянных скульптур и сооружений», — отметила член Центрального штаба ОНФ.

Предприятия народных художественных промыслов переживают тяжёлые времена. Спрос на их товары невелик, а дешёвые китайские подделки забирают и без того немногочисленных клиентов.

Заведующая выставочным отделом Дарвиновского музея, эксперт ОНФ Яна Шклярская считает, что поток туристов и развитие сферы услуг также влечёт за собой появление новых рабочих мест, что крайне важно для местных жителей. «Одновременно активизируется малый и средний бизнес. Как результат — люди поймут, что не обязательно уезжать в большой город. Много бонусов от создания арт-резиденций получат и местные мастера народных промыслов. Гораздо больше людей увидят их продукцию, примут участие в мастер-классах и выставках, купят понравившиеся изделия», — подчеркнула в комментарии «Парламентской газете» Шклярская.