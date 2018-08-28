Россия избавится от «китайской» хохломы 

Общероссийский народный фронт (ОНФ) нашёл способ избавиться от китайских подделок предметов народных промыслов — дымковской игрушки, хохломской росписи, дулёвского фарфора. Для этого, считают активисты, необходимо создавать «арт-резиденции», где художники будут жить, работать, куда к ним будут приезжать туристы и покупать их изделия.
Соответствующие предложения ОНФ направил в Правительство для включения в нацпроект по направлению «Культура». Это одна из 12 программ, которые кабмин готовит в рамках майского указа президента. Об этом «Парламентской газете» рассказала член Центрального штаба ОНФ, руководитель Российского союза сельской молодёжи Юлия Оглоблина.
«Предприятия народных художественных промыслов переживают тяжёлые времена. Спрос на их товары невелик, а дешёвые китайские подделки забирают и без того немногочисленных клиентов. Повысить престиж промыслов, привлечь туристов и тем самым развивать поселения, где бытуют эти ремёсла, помогут арт-резиденции. Это гостевые дома для художников, фактически целые культурные центры, где мастера смогут жить, творить, а также проводить выставки и мастер-классы. Однако для этого в законодательство нужно внести определение «арт-резиденция» или «дом творчества», — заявила Оглоблина.
Она напомнила, что в новом майском указе президент, лидер Народного фронта Владимир Путин поручил укреплять «российскую гражданскую идентичность на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ». В свете этой задачи новое, актуальное звучание приобретает тема народного искусства, в том числе художественные промыслы, ведь современный гражданин, считающий себя всесторонне развитой личностью, просто обязан знать и уважать традиции и культуру своего народа.
ОНФ предлагает помочь в осуществлении поставленной задачи, привлекая художников, дизайнеров, архитекторов и других представителей творческих специальностей в поселения, где распространены те или иные промыслы, и создавая для них арт-резиденции или дома творчества.
«Подобные резиденции или творческие дачи в России уже есть. Например, Дом творчества «Челюскинская» в Пушкинском районе Московской области. Здесь собрано уникальное оборудование для работы художников-графиков в техниках офорта, литографии, ксилографии, линогравюры и других. Или же «Театр архитектурной формы» (TAF) в Архангельской области. Его мастера специализируются на сохранении наследия традиционного деревянного домостроения русского Севера, реставрации деревянных скульптур и сооружений», — отметила член Центрального штаба ОНФ.
Предприятия народных художественных промыслов переживают тяжёлые времена. Спрос на их товары невелик, а дешёвые китайские подделки забирают и без того немногочисленных клиентов.
Заведующая выставочным отделом Дарвиновского музея, эксперт ОНФ Яна Шклярская считает, что поток туристов и развитие сферы услуг также влечёт за собой появление новых рабочих мест, что крайне важно для местных жителей. «Одновременно активизируется малый и средний бизнес. Как результат — люди поймут, что не обязательно уезжать в большой город. Много бонусов от создания арт-резиденций получат и местные мастера народных промыслов. Гораздо больше людей увидят их продукцию, примут участие в мастер-классах и выставках, купят понравившиеся изделия», — подчеркнула в комментарии «Парламентской газете» Шклярская.