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Жириновский спровоцировал гендерный спор
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Жириновский спровоцировал гендерный спор 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил способ борьбы с радикализмом среди юношества.
На своей странице в соцсети Facebook политик предположил, что помочь в его профилактике может назначение классными руководителями в школах исключительно мужчин.
«Мужчина сильнее», — уверен Жириновский.
По его мнению, женщины отличные учителя и заботливые матери, но больше склонны к сочувствию, тогда как мужчины являются для подростков большими «авторитетами», почему и смогут лучше предотвращать «потенциальные трагедии».
В комментариях к посту Жириновского разгорелся гендерный спор. Одна из пользовательниц социальной сети отказалась признавать разницу между учителями-мужчинами и учителями-женщинами, а другой объяснил ей, что разница быть должна, так как следствием гендерного равенства является лишь схожесть женщин и мужчин, а не равноправие.
«Женоподобные мужики и мужиковатые женщины», — уточнил он.
В свою очередь, другие подписчики Жириновского отметили «заточенность» подготовки учителей на женщин, а также призвали не «валить» все на педагогов, а лучше поднять их зарплаты до уровня депутатских.
Комментарии40  Ещё 9 источников 
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