Жириновский спровоцировал гендерный спор

На своей странице в соцсети Facebook политик предположил, что помочь в его профилактике может назначение классными руководителями в школах исключительно мужчин.

«Мужчина сильнее», — уверен Жириновский.

По его мнению, женщины отличные учителя и заботливые матери, но больше склонны к сочувствию, тогда как мужчины являются для подростков большими «авторитетами», почему и смогут лучше предотвращать «потенциальные трагедии».

В комментариях к посту Жириновского разгорелся гендерный спор. Одна из пользовательниц социальной сети отказалась признавать разницу между учителями-мужчинами и учителями-женщинами, а другой объяснил ей, что разница быть должна, так как следствием гендерного равенства является лишь схожесть женщин и мужчин, а не равноправие.

«Женоподобные мужики и мужиковатые женщины», — уточнил он.

В свою очередь, другие подписчики Жириновского отметили «заточенность» подготовки учителей на женщин, а также призвали не «валить» все на педагогов, а лучше поднять их зарплаты до уровня депутатских.