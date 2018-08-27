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В ФАС посчитали недостатком маленькую женскую грудь
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Чиновники посчитали ущербной маленькую женскую грудь 

Рамблер 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала компанию за сексистскую рекламу и сама оскорбила женщин, пишет «Русская служба Би-би-си».
ФАС России по Архангельской области посчитало оскорбительной для женщин рекламу жилых комплексов компании «Аквилон Инвест». На баннере была изображена женщина, измеряющая объем груди сантиметром. Подпись к баннеру гласила: «У нас маленькие цены и много комплексов».
В ведомство поступила жалоба на рекламу. Заявители назвали ее сексистской и основанной на эксплуатации женского тела.
Экспертный совет ФАС согласился с заявителями и признал рекламу оскорбительной, а в комментариях пояснил, что она указывает на «физические недостатки у женщин (маленькая грудь)».
На просьбу издания пояснить критерии такого заключения архангельское УФАС пока не ответило.
Комментарии10  Ещё 3 источника 
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