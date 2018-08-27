В ФАС посчитали недостатком маленькую женскую грудь

Чиновники посчитали ущербной маленькую женскую грудь

ФАС России по Архангельской области посчитало оскорбительной для женщин рекламу жилых комплексов компании «Аквилон Инвест». На баннере была изображена женщина, измеряющая объем груди сантиметром. Подпись к баннеру гласила: «У нас маленькие цены и много комплексов».

В ведомство поступила жалоба на рекламу. Заявители назвали ее сексистской и основанной на эксплуатации женского тела.

Экспертный совет ФАС согласился с заявителями и признал рекламу оскорбительной, а в комментариях пояснил, что она указывает на «физические недостатки у женщин (маленькая грудь)».

На просьбу издания пояснить критерии такого заключения архангельское УФАС пока не ответило.