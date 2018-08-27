Чиновники нашли способ сократить нехватку мест в яслях

«Мэри Поппинс с профстандартом». Нехватку мест в детских садах сократят няни и домашние ясли

Чиновники нашли способ сократить очереди в ясли и детские сады. Минтруд предлагает компенсировать нехватку мест в дошкольных учреждениях с помощью новой программы по обучению нянь и созданием детсадов домашнего типа. На эти цели власти готовы потратить около 11 миллиардов рублей. Когда откроются сады на дому и насколько безопасно оставлять там малышей, разбирался «360».

Сотрудники Минтруда разработали новую программу, призванную решить проблему нехватки детских садов. Инициатива получила название «Создание яслей — содействие занятости женщин», сообщают «Известия»

Проект министерства предлагает ежегодно обучать 30 тысяч нянь, а также выдавать женщинам гранты на создание детских садов домашнего типа. Они будут покрывать затраты, в том числе на оборудование помещений и оформление документов. Всего чиновники планируют выделить из казны 11 миллиардов рублей на эти цели. Ожидается, что 8,3 миллиарда пойдут на выплату грантов, а остальные потратят на обучающие курсы будущих нянь.

Чиновники подсчитали, что благодаря программе к концу 2024 года в России обучат 150 тысяч воспитателей и создадут почти девять тысяч домашних дошкольных групп. В министерстве уверены, что подобная инициатива позволит сократить очереди и нехватку мест в детских дошкольных учреждениях. Вдобавок это позволит создать дополнительные рабочие места для женщин с детьми. В результате через шесть лет доля работающих мам увеличится с текущих 65,8% до 68,5%, уверены в Минтруде.

Новая программа в большей степени ориентирована на матерей, которые по каким-либо причинам вынуждены выйти на работу раньше положенного срока, считает директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина . По ее словам, обучение квалифицированных сотрудников может решить существующую в стране проблему нехватки садов и яслей.

«Помимо кадров важны и инфраструктурные решения. Сейчас в стране открыты 11,8 тысячи центров помощи родителям, чьи дети не посещают детские сады. Но для повышения доступности дошкольного образования нужно больше учреждений, где за детьми ясельного возраста будут не только следить, но и прививать необходимые навыки. Новая программа позволит выучить таких няней, что уменьшит нагрузку на муниципальные сады, а также создаст больше групп шаговой доступности», — отмечает собеседник «360».

По данным исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, детские сады и ясли в России посещают только 64,6% детей. При этом около 320 тысяч не могут получить места в бесплатных дошкольных учреждениях. Исследователи утверждают, что наиболее остро проблема стоит в новых районах крупных городов, где слишком плотная застройка не позволяет построить достаточное количество садов.

К 2021 году власти планируют создать около 250 тысяч дополнительных мест, а качество образования в детсадах значительно улучшить. Так, уже в этом году к работе должны приступить няни, обученные по новому стандарту. Они смогут профессионально оказать малышам первую помощь, а также будут следить не только за физическим, но и моральным состоянием ребенка.

Архангельска, Красноярского края, Липецка, Перми, Смоленской области и Пока продолжается поиск путей решения проблемы, власти уже помогают семьям, чьи дети не смогли попасть в детский сад. Речь идет о компенсациях. Например, для жителей Ярославля Томска сумма составляет от трех до пяти тысяч рублей на ребенка и выплачивается до появления места в дошкольном учреждении.

Няни, обученные по новому профстандарту, могут быть востребованы у россиян, уверена уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Любовь Зябрева.

«К примеру, родители хотят нанять ребенку гувернантку со знанием английского языка, но не знают, насколько профессионально она выполняет свою работу. Благодаря профстандарту они получат четкое представление о няне. То же самое касается и домашних садов — посмотрев квалификацию сотрудников, родители смогут оградить ребенка от плохого отношения и будут уверены в том, что малыш в безопасности», — подчеркнула Зябрева.

Отдельно нужно проработать систему контроля за частными садами, чтобы избежать повторения истории с жестоким обращением с детьми в Астрахани , которая случилась летом этого года, отметила правозащитница.

Повышение квалификации нянь поддерживают и в частных детских учреждениях. По словам исполнительного директора сети частных детских садов SLAMKIDS Константина Штанского, такая мера позволит улучшить качество образования в сегменте. При этом собеседник «360» сомневается, что создание частных домашних детсадов — хорошая идея.