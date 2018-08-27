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Уборщица из Таганрога проиграла «войну» рободвери
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Россиянка жестоко убила парня, ее боится весь город

Уборщица из Таганрога проиграла «войну» рободвери 

Рамблер 55 минут назад
Противостояние уборщицы из Таганрога с автоматическими дверьми рассмешило российских пользователей социальных сетей.
Сегодня одна из них, Ульяна Звездная, опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» видеозапись, на которой запечатлены попытки сотрудницы таганрогской «Пятерочки» вымыть стекла дверей. Однако каждый раз, когда женщина приближала к ним вооруженную щеткой руку, двери автоматически открывались.
Судя по длящемуся 20 секунд видео, уборщица по меньшей мере еще несколько раз повторила попытку вымыть своенравные двери. Удалось ли ей это в итоге, автор ролика не уточнила.
На прошлой неделе стало известно, что дверью, а также металлическим забором с колючей проволокой была оборудована одна из детских площадок в Омске.
Фотографии необычного детского городка появились в соцсетях в четверг. Некоторые пользователи удивились отсутствию поблизости вышек с пулеметами и собак на цепях, а другие объяснили, что иначе невозможно обеспечить безопасность как самой площадки, которую могут испортить вандалы, так и детей, которые будут там играть.
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