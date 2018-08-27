Россиянка жестоко убила парня, ее боится весь город

Служительница тьмы

В начале года жителей Орла и его окрестностей повергла в шок жуткая история, отдаленно напоминающая сюжет второсортного триллера. Молодая девушка убила, а затем расчленила своего избранника. Какие-то части тела она отправила в мусоропровод, а некоторые оставила на память, спрятав в холодильнике. По мнению представителя потерпевшей стороны, жестокое убийство могло быть частью сатанинского ритуала. Несмотря на это, суд раз за разом отказывается арестовывать девушку: вначале ее отпустили под подписку о невыезде, затем поместили под домашний арест. Недавно около сотни жителей Орла и области обратились к президенту с просьбой защитить их от опасной соседки. Подробности громкой истории выясняла «Лента.ру»

Крик души

В конце июля жители Орловской области — как самого Орла, так и ближайших населенных пунктов — направили обращение президенту России Владимиру Путину (имеется в распоряжении «Ленты.ру»). Тот же документ они собираются отправить как минимум еще двум адресатам — ВРИО губернатора Андрею Клычкову и прокурору Орловской области Андрею Полуэктову.

«11 февраля 2018 года Анастасия Б. удушила Дмитрия С., потом расчленила и провела, на наш взгляд, сатанинский ритуал. После производства психиатрической экспертизы Б. была освобождена работниками управления Следственного комитета России (СКР) по Орловской области и спокойно ходит по городу Орлу», — говорится в обращении.

По мнению подписавшихся под обращением, Анастасия представляет реальную угрозу для безопасности как их самих, так и их близких. «Учитывая вышеизложенное, просим Вас незамедлительно принять меры для нашей защиты», — пишут орловчане.

Поворот не туда

Историю Дмитрия и Анастасии «Ленте.ру» рассказала адвокат потерпевшей стороны Юлия Миназова. По ее словам, Дмитрий был обычным 24-летним парнем: жил с отцом и мачехой, поддерживал теплые отношения с матерью, работал барменом, в свободное время играл в компьютерные игры. В последнее время, правда, у него появилось странное увлечение. Молодой человек разочаровался в христианстве и заинтересовался сатанизмом.

Буквально накануне знакомства с Анастасией он вступил в тематическую группу, пообщался с ее администратором и запостил на своей стене своеобразное обращение к сатане. По странному стечению обстоятельств, на следующий день ему пришло сообщение от Анастасии. Она написала первой и предложила познакомиться.

Девушка была на три года младше Дмитрия, ей едва исполнился 21 год. Она уже побывала фигуранткой уголовного дела о краже и потерпевшей по делу об изнасиловании (со слов адвоката, дело «рассыпалось» после результатов экспертизы, согласно которой девушка находилась в сознании, отдавала отчет своим действиям и вступила в интимную связь добровольно).

Кроме того, пару лет назад Анастасия успела выйти замуж и очень быстро овдоветь. Супруг ее загадочно скончался буквально через месяц после свадьбы, по официальной версии — от разрыва поджелудочной железы. Эксперты назвали причиной смерти некачественный алкоголь, а вот родственники погибшего обвинили во всем молодую жену и даже попытались добиться возбуждения уголовного дела, но следствие не нашло в случившемся состава преступления.

Кровавая уборка

Знакомство Дмитрия и Анастасии быстро переросло в бурные отношения. Буквально через пару недель молодые люди начали жить вместе в квартире девушки, которую, как та утверждала, ей подарил отец, бизнесмен, состоятельный человек. По словам Юлии Миназовой, Анастасия в какой-то момент взяла в кредит смартфон — и подарила его Дмитрию. Еще через неделю девушка решила устроить знакомство отца с избранником. Дмитрий был рад будущей встрече и тщательно к ней готовился. В роковой день 11 февраля, по словам близких, он получил аванс и пораньше ушел с работы, чтобы купить что-нибудь к столу. Дмитрий хотел понравиться отцу Анастасии.

Влюбленные встретились вечером, по пути домой зашли к друзьям. По их воспоминаниям, Дмитрий казался веселым, шутил и смеялся, Анастасия же была «в себе» — и торопила его скорее идти домой. В квартире, по всей видимости, не было никакого отца. Был просто секс, БДСМ-эксперименты, во время которых Анастасия задушила партнера, после чего расчленила его тело кухонным ножом с металлической ручкой, полученным за наклейки в одном из сетевых супермаркетов. А затем обратилась к младшей сестре — с просьбой «помочь избавиться от трупа».

— Анастасия написала ей в социальных сетях и попросила прийти, — рассказывает Юлия Миназова. — Когда девочка зашла в квартиру, посчитала сказанное шуткой, но Анастасия провела ее в ванную, где лежало тело убитого без головы и конечностей. Сестра — ей, кстати, нет даже восемнадцати — испугалась, что с ней совершат то же самое, побежала домой и рассказала обо всем матери. И та уже вызвала полицию. За то время, пока наряд ехал на место убийства, обвиняемая успела сходить в магазин за чистящим средством и вымыть квартиру.

Провал в памяти

Полицейские задержали Анастасию с поличным. В ее квартире нашли тело убитого и его конечности, расфасованные по пакетам; некоторые из них уже были выброшены в мусоропровод. Отдельные части тела девушка зачем-то спрятала в холодильник: в морозильной камере хранились кисти, стопы, голова и половые органы. В беседе со следователем Анастасия отказалась признавать вину в убийстве и заявила, что не помнит, как обезглавила и расчленила любовника.

— Из допроса следует ровно то, что у Анастасии с Дмитрием была интимная связь в форме подчинения: он подчинялся своей девушке, при этом она его связала, — объясняет Юлия Миназова. — По словам Анастасии, все было хорошо, после полового акта она поцеловала Дмитрия, в тот момент он был еще жив. Затем пошла в душ, а когда вернулась, у него был другой цвет лица, и он не дышал.

Перепуганная девушка взяла в руки ноутбук и стала искать в Интернете, что сделать с трупом и решила расчленить, чтобы спрятать. Однако сам процесс, как утверждает Анастасия, она не помнит: заявляет, что находилась без сознания, а когда очнулась, увидела в своей ванной фрагменты тела. При этом судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти юноши стала асфиксия. Он скончался от «сдавления шеи тупым предметом».

Темный ритуал

В истории убийства Дмитрия С. есть немало странностей, которые, по мнению адвоката Миназовой, остались без внимания следствия. Например, защитник считает, что убийство молодого человека могло носить ритуальный характер: об этом, в частности, говорит то, как именно Анастасия расчленяла тело.

— Дмитрия не просто расчленили, ему отрезали губы, уши, определенные пальцы на руках и ногах, половой орган, — говорит собеседница «Ленты.ру». — На его лопатках и бедрах были веретенообразные проколы, — непонятно, для чего. Я советовалась с разными экспертами в области религиоведения, они также считают, что здесь существуют элементы определенного ритуала.

Выясняя, на что похоже расчленение тела убитого, адвокат наткнулась на изображение сатанинского идола Бафомета. Оказалось, что у Дмитрия были отрезаны именно те пальцы (мизинцы и безымянные), которые у идола прижаты к ладони. Кроме того, во многих источниках Бафомет описывается, как персонаж с русыми курчавыми волосами, — такие были и у молодого человека…

Загадкой остается и личность «отца», с которым девушка собиралась знакомить своего избранника. Дело в том, что у нее никогда не было второго родителя — с детства ее растила мать, помогала бабушка. В свидетельстве о рождении вписано имя постороннего человека. «Подаренная» квартира, в которой жила пара, оказалась съемной, — при том, что девушка нигде не работала.

Через некоторое время после задержания Анастасия была направлена на психиатрическую экспертизу, которая признала ее невменяемой с диагнозом шизофрения. Это обеспечило девушке освобождение от уголовной ответственности, с заменой на принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

Опасная соседка

— Мы обратились в СКР с ходатайством о проведении подобной экспертизы в другом регионе, — говорит адвокат Юлия Миназова. — Анастасию отправили на повторную экспертизу в Тулу, где было вынесено заключение, что девушка ограниченно вменяемая. Теперь, поскольку две экспертизы противоречат друг другу, ей будет назначена третья — в Москве , в институте Себрского.

Впрочем, во всей этой истории жителей Орловской области больше всего возмутило, что в перерыве между экспертизами Анастасия находится на свободе. Изначально, по возвращении из Тулы, девушке была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, затем ее заменили на домашний арест. В управлении СКР по Орловской области «Ленте.ру» сообщили, что ходатайствовали об аресте Анастасии. Однако суд не увидел оснований для содержания ее в СИЗО

По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, причиной, по которой суд отказался помещать Анастасию Б. в СИЗО, стало то, что у следствия, с одной стороны, было достаточно времени, чтобы собрать доказательную базу, чего не было сделано. С другой — спустя полгода Анастасия уже не могла повлиять на ход следствия — а значит, не было причин помещать ее в СИЗО. Общественную опасность, которую девушка может представлять для окружающих, в суде в расчет почему-то не взяли.

Более того, первоначальная статья УК РФ , которую вменили Анастасии после проведенной экспертизы, звучала как «причинение смерти по неосторожности». 27 июля, после жалоб адвоката в СКР, девушке предъявили обвинение в совершении двух преступлений — убийстве и надругательстве над телом умершего. Впрочем, помещать в СИЗО Анастасию все равно не стали.

— История с убийством в Орле показывает неправильные действия следствия и суда, — говорит в беседе с «Лентой.ру» врач‐психиатр Александр Федорович. — Если человек совершил преступление, тем более такого уровня социальной опасности — он опасен для окружающих, уже по этому пункту он должен быть стационирован в принудительном порядке, это сказано в законе о психиатрии. Я в шоке от того, что девушку отпустили под домашний арест — это бред и некомпетентность органов.

В настоящее время Анастасию ожидает экспертиза в столичном институте имени Себрского. Если она признает девушку невменяемой, то та избежит уголовной ответственности и будет направлена на принудительное лечение.