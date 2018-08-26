Венедиктов повздорил с Яшиным из-за сквера Немцова

«Удивительно, что на открытии сквера Немцова в Вильнюсе не было его ближайших соратников — ни Михаила Касьянова, председателя ПАРНАСа, ни Ильи Яшина… Отпуска?», — написал накануне в Twitter главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Вообще-то наоборот, Алексей Алексеич: рабочий день», — тут же ответил Илья Яшин, действительно, входивший вместе с Немцовым в руководство либеральной партии ПАРНАС и движения «Солидарность». Отвечая одному из комментаторов твита Венедиктова, Яшин пояснил:

«Алексей Алексеич большой человек, фактически топ-менеджер Газпрома. А я простой муниципальный служащий».

Напомним, что муниципальный депутат Яшин с сентября прошлого года возглавляет совет депутатов московского района Красносельский.

«Вы, Илья, забыли упомянуть, что я на «Моссад» работаю. Как вам, целому председателю совета, не к лицу подобная забывчивость», — парировал Венедиктов.

«А чего так серьезно-то? Вы вроде никогда не были лишены самоиронии», — заметил Яшин.

Венедиктов ответил ему не иронично, а скорее, саркастично:

«Я представлял, по Вашей версии, на открытии сквера Немцова в Вильнюсе Газпром. А кого не представляли Вы? Ах да, рабочий день муниципального служащего. Собянин не отпустил?».

За перепалкой двух видных либералов с интересом наблюдали подписчики Венедиктова в твиттере. «Вот в этом вся наша оппозиция. (Ругаются) друг с другом, а потом (лгут), что мало человек их поддержало», — заметил пользователь с ником «Гражданин Атеист» (лексика оригинала смягчена — прим. ВЗГЛЯД).

«Не оплатили поездку, за свои не поедут», — комментируя отсутствие Яшина и Касьянова на открытии вильнюсского сквера, заметил Тимур Разакбердиев.

«Соратникам Немцова достаточно факта его сакральной смерти и цветов на мосту. Скверы на окраине Европы абсолютно бесполезное дело для самопиара в России », — написал Алексей Кривцов.