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Венедиктов повздорил с Яшиным
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Венедиктов повздорил с Яшиным из-за сквера Немцова 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Либеральное сообщество потряс очередной скандал. Главред «Эха Москвы» Венедиктов упрекнул соратников покойного Немцова — Касьянова и Яшина, в том, что те отсутствовали на открытии сквера Немцова в Вильнюсе. В ответ Яшин попрекнул Венедиктова работой на Газпром.
«Удивительно, что на открытии сквера Немцова в Вильнюсе не было его ближайших соратников — ни Михаила Касьянова, председателя ПАРНАСа, ни Ильи Яшина… Отпуска?», — написал накануне в Twitter главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
«Вообще-то наоборот, Алексей Алексеич: рабочий день», — тут же ответил Илья Яшин, действительно, входивший вместе с Немцовым в руководство либеральной партии ПАРНАС и движения «Солидарность». Отвечая одному из комментаторов твита Венедиктова, Яшин пояснил:
«Алексей Алексеич большой человек, фактически топ-менеджер Газпрома. А я простой муниципальный служащий».
Напомним, что муниципальный депутат Яшин с сентября прошлого года возглавляет совет депутатов московского района Красносельский.
«Вы, Илья, забыли упомянуть, что я на «Моссад» работаю. Как вам, целому председателю совета, не к лицу подобная забывчивость», — парировал Венедиктов.
«А чего так серьезно-то? Вы вроде никогда не были лишены самоиронии», — заметил Яшин.
Венедиктов ответил ему не иронично, а скорее, саркастично:
«Я представлял, по Вашей версии, на открытии сквера Немцова в Вильнюсе Газпром. А кого не представляли Вы? Ах да, рабочий день муниципального служащего. Собянин не отпустил?».
За перепалкой двух видных либералов с интересом наблюдали подписчики Венедиктова в твиттере. «Вот в этом вся наша оппозиция. (Ругаются) друг с другом, а потом (лгут), что мало человек их поддержало», — заметил пользователь с ником «Гражданин Атеист» (лексика оригинала смягчена — прим. ВЗГЛЯД).
«Не оплатили поездку, за свои не поедут», — комментируя отсутствие Яшина и Касьянова на открытии вильнюсского сквера, заметил Тимур Разакбердиев.
«Соратникам Немцова достаточно факта его сакральной смерти и цветов на мосту. Скверы на окраине Европы абсолютно бесполезное дело для самопиара в России», — написал Алексей Кривцов.
Напомним, что официальные торжества по случаю переименования сквера перед посольством России в Вильнюсе в сквер Бориса Немцова, прошли в минувшую пятницу. Литовские власти решили скопировать американцев — в Вашингтоне в конце февраля площадь перед зданием посольства России была названа в честь Немцова. На церемонии в Вильнюсе, как сообщает Deutsche Welle собралось всего несколько десятков человек. Но при этом открытие прошло в присутствии главы МИДа Литвы Линаса Линкявичюса и мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса. Российскую несистемную оппозицию представлял бывший зампред партии ПАРНАС Владимир Кара-Мурза. Нынешний лидер ПАРНАСа Михаил Касьянов действительно не почтил открытие сквера своим присутствием.
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