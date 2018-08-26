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Папа Римский рассказал о провале церкви
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Папа Римский заявил о провале церкви в борьбе с педофилией среди священнослужителей 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: Wikimedia
Папа Римский Франциск рассказал, что католическая церковь потерпела провал в борьбе с педофилией среди священников.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Данное заявление он сделал во время своей речи в Дублине 25 августа в рамках своего визита в Ирландию.
Как отметил Папа Римский, церковные лидеры не смогли пресечь «отвратительные преступления» и эти поступки были и остаются «источником боли и стыда для католической общины».
При этом Фрэнсис сказал, что он решительно настроен избавить католическую церковь от этого «бедствия», но он не уточнил, какие именно меры предполагается предпринять.
В январе Папа Римский Франциск во время визита в Чили провёл встречу с жертвами сексуального насилия со стороны священнослужителей.
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