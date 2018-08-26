Раскрыты уловки магазинов в отношении покупателей

Уловки магазинов бытовой техники и электроники

На фоне жесточайшей конкуренции, сложившейся на рынке бытовой техники и электроники, магазины для ускорения продаж используют всевозможные хитрости. Чары и скрытые уловки маркетинга срабатывают практически всегда: неискушённый потребитель приобретает товар сразу, не откладывая в долгий ящик. И в итоге, сделав спонтанный эмоциональный шаг, впоследствии зачастую разочаровывается не только в характеристиках данной техники, но и в соотношении цены и качества. Одним из решающих факторов при покупке становятся советы консультантов. Этих приветливых молодых людей не найти в сетевых продуктовых супермаркетах, зато они неизменно присутствуют в тех торговых залах, где в огромных количествах, вариантах и модификациях представлены холодильники, телевизоры, пылесосы, стиральные машины, системные блоки компьютеров, мониторы. News.ru приводит перечень самых распространённых маркетинговых приёмов, характерных именно для этой сферы торговли.

Сопутствующие мелочи

Если вы покупаете смартфон, планшет или видеокамеру, не спешите на радостях приобретать все необходимые аксессуары «в нагрузку»: скорее всего, стоимость любезно рекомендованных продавцом чехла, защитной пленки и карты памяти окажется раза в полтора выше среднерыночной. То же самое относится к бутылочке специальной воды для заливки в утюг, заморскому моющему средству для стеклокерамической плиты, кабелю HDMI-HDMI для соединения телевизора и плеера. Все эти мелочи могут серьёзно повлиять на итоговую сумму в чеке, нивелировав разрекламированную скидку.

Красные и жёлтые ценники

Многие «акции» — не более чем громкие кампании по привлечению внимания. Смена ценников перед их проведением — обычная практика. Поэтому всегда есть смысл заранее обратиться к интернету и не пожалеть времени на блиц-мониторинг цен в разных торговых организациях. Конечно, табличка с перечёркнутой ценой 12 тысяч рублей и новой 9 тысяч побуждает к совершению спонтанной покупки. Однако всего за сутки до старта этой фантастической акции аппарат вполне мог продаваться, к примеру, за 8500 рублей.

Последний экземпляр

Можно ли покупать понравившийся холодильник, если он остался в единственном экземпляре? Можно, но с осторожностью и с оговорками. Не исключено, что перед вами образец, побывавший в нескольких магазинах, либо «возвратник», либо восстановленный в сервисном центре. Такой товар должен продаваться со значительной скидкой, если же её нет, лучше отправиться в другое место. Однако в большинстве случаев речь идёт о технике, которая никогда не включалась, не использовалась. Хорошим доказательством этому служат наклеенные транспортировочные плёнки (в холодильнике) и неснятые фиксаторы барабана в стиральной машине. Тут иной риск: в процессе неаккуратной распаковки и доставки в зал на корпусе могут появиться вмятины, царапины и сколы.

Размытые или второстепенные характеристики

В случае с компьютерной техникой могут использоваться туманные формулировки: например, «системный блок, обладающий достаточной производительностью для офисных приложений и выхода в Интернет». В реальности за этой фразой скрывается не что иное, как медленные центральный процессор и видеокарта. Другой классический пример подмены или искажения понятий: цифровой зум в фото— и видеокамерах, который иногда позиционируется как одно из основных свойств той или иной модели. Он может быть хоть стократным, хоть трёхсоткратным. На самом деле, это всего лишь специальный программный алгоритм, позволяющий увеличить центральную часть снимка до выбранного разрешения путём добавления несуществующих пикселей. Куда более значимая характеристика — оптический зум, не дающий никаких искажений.

Указание различных наград

Обычно награды присуждаются конкретному устройству по совокупности характеристик. Например, основной вклад в победу ноутбука в том или ином тесте могут внести богатая комплектация, документация и поддержка пользователя, а не его производительность. Учитывается также такой аргумент, что изготовитель удостоился титула «Компания года». Всё это, с одной стороны, затушёвывает по-настоящему нужную информацию о конкретном товаре, а с другой, оказывает воздействие на эмоциональную сферу потребителя.

«Купи сейчас — заплати потом»

Этот слоган привлекает множество покупателей, не готовых сразу выложить требуемую сумму. Особенно если магазин обещает кредит без переплаты, то есть под 0% годовых. Однако под этим предложением могут скрываться дополнительные ежемесячные платежи — например, за предоставление горячей линии по вопросам кредитования, обналичивание денег или обслуживание счёта. Эти услуги мало кому нужны, но отказаться от них не получится.

«Полезные» функции

Иногда производители техники объявляют невероятно полезными функции, которые потребителям не нужны абсолютно. Так, изогнутый экран телевизора или монитора подаётся как чудо-средство, усиливающее эффект погружения. Якобы такой изгиб повторяет форму зрачка, и в итоге расстояние от глаза от любой точки экрана всегда одинаково. В реальности это справедливо только для монитора (если человек сидит примерно в полуметре от него), а вот для телевизора, который обычно смотрят на большом расстоянии, уже не работает.

Мир бытовой техники и электроники имеет ещё несколько скрытых особенностей, о которых потребитель обычно не догадывается. Одна из них — так называемый принцип параметризации производства. Современная техника смоделирована так, чтобы выйти из строя после истечения гарантийного срока. Сообщениями о такого рода неприятностях буквально кишат соцсети. Особенно этим грешат мелкие бытовые приборы. Ломаются при этом какие-то незначительные дешёвые детали, но они обрекают на гибель всё устройство. В результате потребитель предпочитает пойти по самому лёгкому пути и приобретает новую модель.

Другой момент: промышленные дизайнеры, работающие над образцами вместе с инженерами, меняют не содержание, а всего лишь форму. Большинству покупателей абсолютно не ведомо, какими преимуществами обладает новейшая модель телевизора или пылесоса — просто она новее, а значит, лучше. В реальности основные технические характеристики остаются теми же, что были год или два назад.