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Крымский мост побил новый рекорд
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Крымский мост вывел восток полуострова в лидеры по популярности у туристов 

РИА Новости 49 минут назад
Восточные районы Крыма в нынешнем курортном сезоне оказались в числе лидеров по популярности среди туристов, прибывающих через Крымский мост, рассказал глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента республики Алексей Черняк.
>> Крымский мост начал отделяться от Крыма
Он уточнил, что по наполняемости гостиниц, как всегда, Ялта оказалась вне конкуренции.
"То, что нас удивило в этом году, — это Кировский район, Большая Феодосия, в том числе Коктебель. Все это связано с открытием Крымского моста", — сказал парламентарий на пресс-конференции на фестивале Koktebel Jazz Party.
Дальше примерно в одном сегменте идут Алушта, Судак, Ленинский район (восточный Крым) и с небольшим отставанием — Черноморский район (северо-запад Крыма), добавил Черняк.
По его данным, на конец августа наибольшее число туристов прибыло на полуостров по Крымскому мосту — более трех миллионов человек.
Организаторы фестиваля, отельеры и власти Крыма отмечают наплыв туристов в Коктебель.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина 19 километров. Запустить автомобильное движение изначально планировалось в декабре, но работы завершили с опережением. Президент Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая, на следующий день началось движение автобусов и легковых авто.
Открытие железнодорожной части запланировано на декабрь 2019 года.
Как сообщал ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, в целом туристический поток на полуостров в этом году превысил 5,3 миллиона человек — на миллион больше, чем за тот же период прошлого года.
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