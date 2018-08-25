Крымский мост побил новый рекорд

Крымский мост вывел восток полуострова в лидеры по популярности у туристов

Восточные районы Крыма в нынешнем курортном сезоне оказались в числе лидеров по популярности среди туристов, прибывающих через Крымский мост, рассказал глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента республики Алексей Черняк

Он уточнил, что по наполняемости гостиниц, как всегда, Ялта оказалась вне конкуренции.

"То, что нас удивило в этом году, — это Кировский район, Большая Феодосия, в том числе Коктебель. Все это связано с открытием Крымского моста", — сказал парламентарий на пресс-конференции на фестивале Koktebel Jazz Party.

Дальше примерно в одном сегменте идут Алушта Судак , Ленинский район (восточный Крым) и с небольшим отставанием — Черноморский район (северо-запад Крыма), добавил Черняк.

По его данным, на конец августа наибольшее число туристов прибыло на полуостров по Крымскому мосту — более трех миллионов человек.

Организаторы фестиваля, отельеры и власти Крыма отмечают наплыв туристов в Коктебель.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России , его длина 19 километров. Запустить автомобильное движение изначально планировалось в декабре, но работы завершили с опережением. Президент Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая, на следующий день началось движение автобусов и легковых авто.

Открытие железнодорожной части запланировано на декабрь 2019 года.