Навальный задержан 

Оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан у подъезда его дома в Москве. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Навального задержали 2 часа назад у подъезда дома. Сейчас он находится в ОВД Даниловский. За что задержали, не говорят. Телефон отобрали— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 25, 2018
Она написала в Twitter, что два часа назад его увезли в ОВД Даниловский.
«За что задержали, не говорят. Телефон отобрали», — написала она. Пока другой информации нет.
Ранее Навальный призвал соратников выйти на несогласованные акции 9 сентября.
"Вы думайте о том, что нужно выйти на эту штуку. Вот наплевав на все и готовым быть задержанным в этот день по этому поводу", — отмечал политик.
Как стало известно сегодня, власти Москвы решили рассмотреть заявку сторонников Навального о проведении 9 сентября митинга против пенсионной реформы. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на руководителя департамента региональной безопасности столицы Владимира Черникова.