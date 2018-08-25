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Навальный задержан
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Навальный задержан 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан у подъезда его дома в Москве. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Она написала в Twitter, что два часа назад его увезли в ОВД Даниловский.
«За что задержали, не говорят. Телефон отобрали», — написала она. Пока другой информации нет.
Ранее Навальный призвал соратников выйти на несогласованные акции 9 сентября.
"Вы думайте о том, что нужно выйти на эту штуку. Вот наплевав на все и готовым быть задержанным в этот день по этому поводу", — отмечал политик.
Как стало известно сегодня, власти Москвы решили рассмотреть заявку сторонников Навального о проведении 9 сентября митинга против пенсионной реформы. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на руководителя департамента региональной безопасности столицы Владимира Черникова.
Комментарии128  Ещё 6 источников 
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