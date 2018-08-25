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«Раздел 30 млрд»: Гусев высказался о разводе
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«Раздел 30 млрд»: Гусев высказался о разводе 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор «МК» Павел Гусев решил прокомментировать информацию о разделе имущества в суде в ходе развода с Евгенией Ефимовой.
«Иск супруги о разделе совместно нажитого в браке имущества был подан в суд еще в мае. Я не возражаю против раздела имущества супругов, но по закону», — пишет он на страницах своего издания.
Ранее СМИ сообщали, что совместное имущество супругов оценивается более чем в 27 миллиардов рублей, и истица рассчитывает на половину этой суммы, в том числе на доли в ЗАО «Редакция газеты "Московский комсомолец"», ООО «МК. Медиа-сервис», агентства «Компания "Фрегат"» и ЗАО «Издательский дом "МК"».
«5 июля адвокат Александр Добровинский, как представитель Евгении, сообщил о своей субъективной оценке имущества: от одного до двух миллиардов рублей, пригрозив возможностью «некоего передела» на рынке периодических изданий», — пишет Гусев.
Он отмечает, что спустя месяц «эти оценки выросли аж до 30 миллиардов».
Он также пишет о том, что в личной жизни возможны разные обстоятельства, и у каждого есть право «не делать достоянием гласности обстоятельства семейного спора».
«Но когда некие «знакомые с ситуацией» источники выплескивают в публичное пространство заведомо ложные сведения, которые перерастают в обсуждение «дележки медиаимперии» и мифических «миллиардов», молчать неправильно», — подчеркивает главный редактор «МК».
Он отмечает, что раздел имущества не повлияет ни на издание газеты «Московский Комсомолец», ни на деятельность медиахолдинга.
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