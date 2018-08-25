«Раздел 30 млрд»: Гусев высказался о разводе

«Иск супруги о разделе совместно нажитого в браке имущества был подан в суд еще в мае. Я не возражаю против раздела имущества супругов, но по закону», — пишет он на страницах своего издания.

Ранее СМИ сообщали, что совместное имущество супругов оценивается более чем в 27 миллиардов рублей, и истица рассчитывает на половину этой суммы, в том числе на доли в ЗАО «Редакция газеты "Московский комсомолец"», ООО «МК. Медиа-сервис», агентства «Компания "Фрегат"» и ЗАО «Издательский дом "МК"».

«5 июля адвокат Александр Добровинский, как представитель Евгении, сообщил о своей субъективной оценке имущества: от одного до двух миллиардов рублей, пригрозив возможностью «некоего передела» на рынке периодических изданий», — пишет Гусев.

Он отмечает, что спустя месяц «эти оценки выросли аж до 30 миллиардов».

Он также пишет о том, что в личной жизни возможны разные обстоятельства, и у каждого есть право «не делать достоянием гласности обстоятельства семейного спора».

«Но когда некие «знакомые с ситуацией» источники выплескивают в публичное пространство заведомо ложные сведения, которые перерастают в обсуждение «дележки медиаимперии» и мифических «миллиардов», молчать неправильно», — подчеркивает главный редактор «МК».