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Поклонская сменила имидж и показала мужа
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Поклонская сменила имидж и показала мужа
Рамблер
32 минуты назад
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6
Наталья Поклонская впервые появилась на публике с супругом Иваном Соловьевым.
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Наталья Поклонская вместе с мужем Иваном Соловьевым впервые показалась на публике после сообщений о свадьбе.
Фото:
Крыминформ
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Молодожены приехали в Коктебель на фестиваль джаза, передает «Крыминформ».
Фото:
Крыминформ
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Сразу после новости о том, что экс-прокурор вышла замуж, в Сети появилась фотография Поклонской в фате и с супругом на фоне портрета Николая II. Позже оказалось, что это коллаж.
Фото:
Крыминформ
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Ранее сообщалось, что церемония бракосочетания прошла в Крыму.
Фото:
Крыминформ
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Также стало известно, что Поклонская сменила имидж - теперь она блондинка.
Фото:
кадр из видео
Также стало известно, что Поклонская сменила имидж.
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