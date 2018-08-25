Поклонская сменила имидж и показала мужа 

Наталья Поклонская вместе с мужем Иваном Соловьевым впервые показалась на публике после сообщений о свадьбе.

1/5 Наталья Поклонская вместе с мужем Иваном Соловьевым впервые показалась на публике после сообщений о свадьбе.

3/5 Сразу после новости о том, что экс-прокурор вышла замуж, в Сети появилась фотография Поклонской в фате и с супругом на фоне портрета Николая II. Позже оказалось, что это коллаж.