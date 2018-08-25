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Поклонская сменила имидж и показала мужа
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Поклонская сменила имидж и показала мужа 

Рамблер 32 минуты назад
Наталья Поклонская впервые появилась на публике с супругом Иваном Соловьевым.
1/5  Наталья Поклонская вместе с мужем Иваном Соловьевым впервые показалась на публике после сообщений о свадьбе.
Фото:
2/5  Молодожены приехали в Коктебель на фестиваль джаза, передает «Крыминформ».
Фото:
3/5  Сразу после новости о том, что экс-прокурор вышла замуж, в Сети появилась фотография Поклонской в фате и с супругом на фоне портрета Николая II. Позже оказалось, что это коллаж.
Фото:
4/5  Ранее сообщалось, что церемония бракосочетания прошла в Крыму.
Фото:
5/5  Также стало известно, что Поклонская сменила имидж - теперь она блондинка.
Фото:
Также стало известно, что Поклонская сменила имидж.
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