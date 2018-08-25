Как изменится жизнь россиян с 1 сентября

Новые правила наследования имущества, наделение аспирантов студенческими льготами, отсутствие очередей при входе в наземный городской транспорт и многое другое. Предлагаем вашему вниманию подборку нововведений от News.ru.

Порядок наследования имущества

С 1 сентября вступает в силу закон, который расширяет возможности граждан по распоряжению их имуществом на случай смерти. Так, согласно нововведениям, появится новое понятие для российского права — наследственный фонд. Он будет функционировать после смерти наследодателя, все условия по которому пропишут в завещании. Речь пойдёт о порядке и способах образования фонда, а также об условиях распоряжения имуществом. Правила не подлежат изменению.

Отметим, что данное нововведение призвано защитить интересы кредиторов умершего. Они, в свою очередь, имеют право предъявить требования по выплате долга как к наследникам, так и к фонду. А фонд, со своей стороны, должен защищать юридические права несовершеннолетних детей наследователей, которые смогут получить свою часть наследства вне зависимости от текста завещания.

При этом выплаты могут получать не только члены семьи наследователя — данные люди определяются участниками попечительского совета наследственного фонда.

Пенсионерам — бесплатный транспорт

Для пенсионеров Подмосковья с 1 сентября транспорт Москвы станет бесплатным. Они получат возможность пользоваться автобусами, трамваями, а также троллейбусами как городского, так и пригородного сообщения. Также будет возможен бесплатный проезд на метро. Закон будет действовать до 31 августа 2021 года. При этом все расходы покроет бюджет Московской области. Предположительно, в текущем году они составят 1,2 млрд рублей, а в каждый последующий год — 3,4 млрд рублей.

Примечательно, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв , озвучивая инициативу, сказал, что проезд в общественном транспорте будет бесплатным для жителей области старше 60 лет. Напомним, что сейчас возраст выхода женщин на пенсию — 55 лет, у мужчин — 60 лет.

Бестурникетный транспорт

Наземный транспорт в Москве станет с 1 сентября полностью бестурникетным. Все существующие сейчас турникеты, задерживающие пассажиров при входе, уберут. Столичные власти для этих целей закупают новые валидаторы. Кроме того, к концу года в Москву поставят 531 новый автобус и 20 трамваев, изначально оснащённых бестурникетным доступом. Ещё в январе турникеты были отменены на 80 маршрутах автобусов, а в июне — на трамвайных маршрутах. Эксперты подсчитали, что благодаря этому среднее время посадки в час-пик сократилось до 30 секунд с 5 минут.

Аспиранты станут льготниками

Московские аспиранты (адъюнкты) очной формы обучения с 1 сентября получат такие же льготы на проезд в общественном транспорте (метро, МЦК, пригородные электрички), что и студенты или же ординаторы.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что аспиранты на протяжении долгого времени обращались к нему с просьбой восстановить справедливость, так тоже хотели получить льготы на проезд.

Новыми льготами смогут воспользоваться порядка 50 тысяч человек. Теперь месячный проездной на метро для аспирантов будет стоить 380 рублей вместо нынешних 2075 рублей.

Рост стипендий

Бывшая глава Минобрнауки , а ныне министр просвещения Ольга Васильева пообещала, что студенческие стипендии с 1 сентября увеличатся на 4%. «В 2018 году вырастет объём стипендиального фонда. Он вырастет на 3 млрд 700 млн рублей. В федеральном бюджете заложены средства на увеличение стипендий на 4% с 1 сентября», — говорила ранее Васильева.

Согласно данным Росстата, на 1 января 2017 года минимальный месячный размер стипендии студентам вузов составлял 1340 рублей. Отметим, что ставка не менялась с 2014 года.

Секции и кружки

Студенты педагогических вузов могут получить право вести кружки и секции. Ожидается, что, начиная с третьего курса, студенты смогут быть руководителями соответствующих кружков. Планируется, что данные правила могут заработать уже с 1 сентября. Сейчас в профессиональный стандарт дополнительного образования вносятся соответствующие изменения.

Национальная платёжная система

С 26 сентября вступают в силу изменения в закон «О национальной платежной системе». Изменения затронут вопросы блокировки мошеннических операций по банковским картам. За оператором по переводу денежных средств закрепится право на приостановление на срок до двух рабочих дней исполнения распоряжения при выявлении признаков совершения операции без согласия клиента, которые устанавливаются ЦБ

Также устанавливается порядок действий кредитных организаций по возврату денежных средств при получении от плательщика — юрлица уведомления о списании денег без его согласия.

Пошлины на нефть

Минэкономразвития определило вывозные таможенные пошлины на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 30 сентября 2018 года. За отчётный период ставка пошлины составит:

нефть сырая — $130; отработанные нефтепродукты, мазут — $130; лёгкие и средние дистилляты, бензол, толуол, дизельное топливо — $39; прямогонный бензин — $71,5; бензины товарные — $39. Экспертиза программ для ЭВМ С 1 сентября вводится обязательность экспертизы программ для электронных вычислительных машин. Согласно настоящему закону, если в целях подготовки документов, обосновывающих безопасность объектов использования атомной энергии, необходимо построение расчётных моделей процессов, влияющих на безопасность объектов, то для их построения используются программы для ЭВМ, прошедшие экспертизу в организации научно-технической поддержки уполномоченного органа госрегулирования безопасности. Экспертиза проводится за счёт средств её заказчика. Предметом экспертизы является оценка возможности использования программ для ЭВМ в целях построения расчётных моделей. Выданные ранее документы, подтверждающие возможность использования соответствующих программ, будут действовать до истечения срока их действия.

Полная стоимость кредита

ЦБ меняет шкалу коэффициентов риска по кредитам на потребительские цели в зависимости от того, какой окажется полная стоимость кредита для гражданина.

Для кредитов с ПСК в диапазоне 10—15% коэффициент риска вырастет до 130% (сейчас — 100%); по ставкам в 15—20% — коэффициент риска повысится до 150% (пока что он равен 110%); со ставками в 20—25% — коэффициент риска увеличится до 180% (на текущий момент — 120%); ПСК значением 25—30% приведет к росту коэффициента риска до 200% (на текущий момент — 140%). Требования относятся к банкам с универсальной и базовой лицензией, которые будут выдавать потребительские цели после 1 сентября.

Правила аккредитации

Федеральная служба по аккредитации сообщает о применении новых положений закона об аккредитации при подаче заявлений на предоставление государственных услуг. В частности, дополнены требования к заявлению об аккредитации. Оно должно содержать адрес электронной почты заявителя. При этом заявления, поступившие в Росаккредитацию после 2 сентября и не содержащие вышеуказанную информацию, будут возвращаться без рассмотрения.