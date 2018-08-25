Его называют главным вором России

Король Шишкан

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о ворах в законе — генералах преступного мира. Появившись в начале XX века, они очень скоро встали во главе организованной преступности СССР, а затем России . В предыдущей статье мы рассказывали о воре в законе по кличке Тюрик — самом романтичном представителе воровского мира, за которым охотились киллеры и Интерпол . Покушались киллеры и на Олега Шишканова (Шишкан) — одного из главных авторитетов Московской области . Он прославился дипломатическими способностями и умением решать самые сложные вопросы, ловко манипулируя интересами врагов и союзников. Хитрый и осторожный, Шишкан не вмешивался в воровскую войну «нулевых», а позже и вовсе исчез из виду. Однако недавно о нем заговорили как о новом лидере преступной России…

Срок за чужие грехи

Биография Олега Шишканова, родившегося 19 июля 1964 года в подмосковном Раменском , была ничем не примечательна вплоть до его совершеннолетия: обычная семья, никаких особых успехов в учебе, по окончании школы готовился служить в армии. Но этим планам помешали два события. Во-первых, в свободное от учебы время Шишканов познакомился с представителями местного криминалитета: их «уроки» юноше были гораздо интереснее школьных предметов. Одним из его учителей стал Станислав Цхвитария (Хурцилава): тот хоть и не был вором в законе, но отлично разбирался во всех тонкостях воровского дела и «профессионального» кодекса законников.

А в 1982 году произошло второе судьбоносное для Шишканова событие, заставившее содрогнуться жителей Раменского: была жестоко изнасилована и убита местная жительница. Правоохранительным органам имя Олега Шишканова стало известно, когда его повязали в компании двух подозреваемых в этом преступлении — матерых рецидивистов. После обнародования подробностей выяснилось, что преступление просто зашкаливало по уровню жестокости: после надругательства и расправы над жертвой преступники, в надежде замести следы, сожгли ее тело.

18-летний Шишканов имел незапятнанную репутацию, а два других подозреваемых уже успели совершить несколько ходок по разным статьям УК РСФСР. Поэтому им грозили крайне суровые сроки, не исключая и высшую меру наказания — смертную казнь. Но рецидивисты вышли сухими из воды: всю вину за содеянное взял на себя Шишканов. На судебных заседаниях он порушил всю линию обвинения, заявив, что действовал в одиночку. Учитывая ранее «чистую» от преступлений биографию подсудимого, суд приговорил его к десяти годам лишения свободы. Этот срок стал первым и единственным для будущего вора в законе.

Судьба кидала Шишканова по разным колониям. Первым пристанищем осужденного стал Дубравлаг — исправительно-трудовая колония (ИТК) №1, расположенная в мордовском поселке Явас . Никаких проблем за решеткой из-за специфической статьи Шишканов не имел: те, кого он успешно выгородил перед правосудием, подняли свои тюремные связи и снабдили благодетеля авторитетными покровителями. Матерые зэки сразу же проверили новобранца на прочность, назначив его смотрящим за колонией. Испытание Шишканов прошел успешно. Там же он свел знакомство со своим земляком, раменским авторитетом по кличке Жигун.

Во время пребывания в знаменитом «Владимирском Централе» Шишкан познакомился и сдружился с осужденным вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой) — будущим лидером преступного мира России. Позже влиятельные покровители нашлись у Шишкана и в тюрьме Т-4 в городе Чистополе республики Татарстан , куда его перевели в 1986 году. Тяжесть обвинения не предполагала УДО, но Шишканов на волю не очень-то стремился: ему нравилось постигать азы воровской жизни и следовать ее кодексу, например, бунтуя против требований тюремщиков. За это строптивому арестанту неоднократно доставалось от руководства колоний, но в то же время рос его авторитет в тюремной среде. На волю Шишканов вышел 25 ноября 1991 года и прямо из тюрьмы направился в родной город Раменское.

Вверх по преступной карьере

В столичном регионе Шишканова уже ожидали воры в законе, наслышанные и о его подвиге в отношении подельников, и о несгибаемом характере, проявленном в течение тюремной десятилетки. Тут постарался Жигун, который вышел на свободу раньше приятеля и основательно подготовил почву к его прибытию на родину. Доблестями Шишкана особенно впечатлились два авторитета — Махарбек Каргаев (Руслан) и Валерий Длугач (Глобус). Они и стали «крестными отцами» Шишкана, получившего кличку Шишкан Раменский. Его посвящение в воры в законе состоялось в начале 1992 года в московской гостинице «Измайловская». Говорят, что добро на это дал Вячеслав Иваньков (Япончик) — один из самых влиятельных воров в законе всего постсоветского пространства.

Япончик оценил не только поступки Шишкана, но и его славянское происхождение: преступный патриарх хотел равновесия между кавказскими и славянскими воровскими кланами, для чего последнему нужно было хорошее пополнение. Япончик не прогадал: Шишкан быстро обзавелся авторитетом у криминальных элементов как на воле, так и за решеткой. В этом вору в законе помог его неконфликтный характер и дипломатические способности — в ссоры он не вступал, стараясь любые проблемы решать миром.

Впрочем, перед получением воровского титула Шишкану все же пришлось испортить отношения с некоторыми из представителей люберецкой организованной преступной группировки (ОПГ), которые были категорически против его коронования и грозили ему полным бойкотом. Особенно активен был некто Виталий Чертов (Черт) — по некоторым данным, один из тех, кто благодаря Шишканову избежал наказания за убийство и изнасилование. Но на его провокации Шишканов не поддался и вором все-таки стал. А Черт после этого бесследно исчез.

Стоит отметить, что Шишкан принадлежал к новой формации воровского мира. На дворе стояли лихие 90-е — эпоха коммерсантов и разгула ОПГ, и авторитет выступал за симбиоз воровских традиций с реалиями времени. Поэтому вскоре после получения титула Шишкан стал куратором сначала люберецких бандитов, а затем и раменской ОПГ — небольшой, но амбициозной и жестокой группировки.

До вмешательства Шишкана люберецкие и раменские братки конфликтовали между собой: каждая сторона пыталась отхватить побольше спорных территории и установить контроль над коммерческими предприятиями и рыночными точками. Однако новый куратор сумел объединить противников. При этом члены каждой ОПГ получили свои функции. Раменские бандиты оказались в номинальном подчинении у люберецких, на их плечи ложилась вся силовая поддержка, выбивание денег у несговорчивых бизнесменов и разборки с другими ОПГ, посмевшими посягнуть на их общую с люберецкой группировкой территорию.

Буря в районе

Поначалу тандем действовал сверхэффективно, что не могло не радовать представителей воровского мира. В общак регулярно перечислялись весомые суммы, «заработанные» подопечными Шишкана. Вор установил контроль над рядом подмосковных фирм и предприятий и взял под крыло один из российских футбольных клубов. Однако хрупкое, как оказалось, равновесие продержалось всего пару лет, пока один из люберецких — Вячеслав Шестаков (Слива) — не получил воровской титул.

После этого Слива стал претендовать на руководство люберецкой ОПГ и отказался подчинятья Шишкану. Жертвой воровского конфликта в октябре 1994 года пал Хурцилава: Шишкан после освобождения из тюрьмы его не забыл и сделал одним из ближайших помощников. Киллеры подстерегли авторитета во время делового визита в поселке Малаховка и расстреляли в упор, бросив едва живым на пустыре. Жизнь Хурцилаве пытались спасти врачи скорой, но безуспешно: он скончался по пути в больницу.

В 1996 году между раменской и люберецкой ОПГ вспыхнул новый конфликт, который подогрел ставленник Шишкана, авторитет из Солнцево по кличке Чава. Он возглавил было люберецкую братву, но та восприняла его как чужака: Чава не был уроженцем их района. Тогда новоявленный лидер устранил двух особо рьяных противников среди «люберов». После такого выпада Чавы люберецкие не пожелали знаться и с самим Шишканом, на которого возложили частичную ответственность за произошедшее. Вероятно, именно этот конфликт в итоге чуть было не стоил Шишкану жизни: осенью 1999 года на него было совершено покушение.

Бомба для босса

В один октябрьский день Шишкан прибыл на своем Mercedes-500 в профилакторий, расположенный на территории Раменского приборостроительного завода . Неподалеку от стоянки его уже ждал киллер, роль которого в первый и последний раз примерил на себя 48-летний инженер-физик Виталий Фадеев. Некогда подающий серьезные надежды ученый, чью карьеру на оборонном предприятии порушили «убившие» науку 90-е, решил принять участие в криминальных разборках после того, как в очередной раз лишился работы.

Его задача была проста: изготовить и подложить под днище машины Шишкана взрывное устройство. И если с первой задачей Фадеев успешно справился, вторая часть задания закончилась для него гибелью: стараясь остаться незамеченным, горе-ликвидатор поторопился прикрепить бомбу, и та взорвалась прямо у него в руках. Узнав о случившемся, Шишкан предпочел не дожидаться прибытия стражей порядка и скрылся.

Но на этом его неприятности не закончились: спустя некоторое время неизвестные подожгли его особняк в деревне Первомайка Раменского района Подмосковья. Неясно, рассчитывали ли злоумышленники на то, что в огне погибнет сам авторитет или поджог был просто акцией устрашения: в любом случае, никто не пострадал — в роковой день дом пустовал. К слову, за несколько месяцев до пожара в доме Шишкана прошел обыск, который инициировали сыщики, занимающиеся расследованием преступлений членов раменской ОПГ.

Правда, Шишкана в это время дома не было — он вовремя отбыл в Испанию , где решал вопросы по части финансовых операций вместе с обитающим там Шакро Молодым. Но отсутствие хозяина на результате «операции» никак не сказалось — улов оперативников был приличный: в одной из комнат они обнаружили склад оружия и боеприпасов; в другой находилась коробка с надписью «Банк города Бруклина», внутри которой лежали наличные — 1,2 миллиона долларов и три миллиона рублей. Это была часть воровского общака, которую доверили хранить Шишкану. Впрочем, о последствиях этих находок для криминального авторитета ничего не известно.

Крестный отец

Между тем такое доверие Шишкану воровской мир оказывал далеко не всегда. За несколько лет до обыска он едва не попал в опалу среди воров из-за авторитета Вячеслава Чуварзина (Слава Зеленый), уроженца подмосковного Орехова-Зуева. Зеленый получил воровской титул при участии Шишкана и Шакро в 1995 году, когда ему едва исполнилось 23 года. Вскоре выяснилось, что короновали Зеленого зря: он зарвался и начал конфликтовать с матерыми авторитетами, что бросало тень и на ответственного за коронацию Шишкана.

Неизвестно, чем бы кончилось дело для «крестного отца», если бы не нападение на Зеленого в 1997 году. 23 июня киллеры подстерегли молодого вора, когда он и его супруга садились в свою «девятку», припаркованную на улице Кузьмина в Павловском Посаде. Ликвидаторы открыли шквальный огонь по «жигулям», Зеленый погиб на месте, а его жену госпитализировали с многочисленными ранениями. После этого воровской мир отказался от претензий к Шишкану, и в конце года он принял участие в скандальной воровской сходке, которая прошла в одном из баров Москвы

На повестке дня стоял вопрос о недостойном поведении вора в законе Петра Гылки (Мику), который якобы утаивал деньги, которые должны были поступить в воровской общак. Однако суд закончился, не успев начаться: пока Мику пытался оправдаться перед авторитетами, к нему подошел Лаша Шушанашвили (Руставский) и влепил ему пощечину, что в воровском мире приравнивается к лишению титула. Мириться с этим Мику не собирался и кинулся в драку. Любопытно, что большинство участников сходки (в том числе Шишкан) его поддержали: все бросились с кулаками на Руставского. Сходка была сорвана.

К слову, второй авторитет, коронованный Шишканом, оказался куда успешнее Славы Зеленого. Уроженец города Электроугли Ногинского района Подмосковья Алексей Забавин (Забава) получил воровской титул в 33 года, и, как и Шишкан, прослыл хорошим дипломатом. Такая стратегия принесла свои плоды: Забава с легкостью установил контроль над родными Электроуглями, соседним Ногинском , а после гибели Зеленого распространил свое влияние еще и на Орехово-Зуево

После неудачной коронации Зеленого и потасовки на сходке в Москве Шишкан стал придерживаться максимального нейтралитета по части разборок в воровском мире. Он остался в стороне от войны между кланами Аслана Усояна (Дед Хасан) и Тариэла Ониани (Таро). Не изменило решение Шишкана даже то, что его покровитель Япончик выступил на стороне Хасана. Этим были недовольны все стороны конфликта: и Япончик, рассчитывавший на помощь, и клан Таро, который счел позицию Шишкана излишне хитроумной. Даже коронованный им Забава не остался в стороне и поддержал Хасана.

Очень темные дела

В очередной раз Шишкан оказался в центре внимания сотрудников полиции в связи с громкой историей исчезновения депутата Раменского райсовета и директора племзавода Раменское 52-летней Татьяны Сидоровой , которая вместе со своей семьей пропала 21 февраля 2012 года. Утром рокового дня к дому Сидоровой в деревне Малахово, как обычно, прибыл ее водитель. Он ждал депутата около часа, тщетно названивая ей на мобильный телефон, после чего вошел в дом, двери которого оказались открытыми.

То, что увидел внутри водитель, повергло его в шок: в доме, судя по разбросанным вещам, явно что-то искали, а весь пол был в кровавых следах: было похоже, что тащили тела. При этом ни самой Татьяны, ни ее домочадцев — 73-летнего супруга, 29-летнего сына и 65-летней сестры — нигде не было. Все машины, принадлежавшие депутату и ее родственникам, были на месте.

Поиски пропавших ничего не дали. По одной из версий, чиновница инсценировала свое похищение — дела с бизнесом в последнее время шли из рук вон плохо (сумма кредитов, набранных директором племзавода, была запредельной — 300 миллионов евро), да и у местных жителей накопилось много претензий к депутату. Вместе с тем следователи не исключали и заказного убийства. Первым подозреваемым в нем стал Шишкан — деловой партнер Сидоровой: по некоторым данным, незадолго до исчезновения депутата их отношения сильно испортились.

Сыскное фиаско

Впрочем, доказательств вины Шишкана у сыщиков не было, что не помешало им нагрянуть с обыском во владения авторитета на улице Фурманова в Раменском. Операция не задалась с самого начала: стражи порядка промахнулись участками и вломились в соседний дом, где жила дочь Шишканова. Почему-то оперативники этого не поняли и, конечно, ничего подозрительного не нашли. Дело заглохло на три года, пока не вскрылись новые обстоятельства.

В 2015 году сотрудники предприятия, которым раньше управляла Сидорова, внезапно вспомнили, что накануне исчезновения к директору приходил человек Шишкана. У них был неприятный разговор, едва не переросший в скандал. Оживились и обитатели Малахово: вдруг проинформировали стражей порядка, что видели Шишкана вечером 20 февраля 2012 года около особняка Сидоровой. После этого сыщики сразу же изучили местное кладбище на предмет нелегальных захоронений и даже разобрали каменную печь церкви рядом с домом исчезнувшей Сидоровой, предполагая, что там могли сжечь тела. Все оказалось безрезультатно, но Шишкана решили задержать.

На этот раз с адресом не промахнулись, и хотя по оперативным данным авторитет должен был находиться дома, бойцы СОБР его не застали. Вскоре Шишкана объявили в федеральный розыск. Впрочем, тот скрываться не стал, а просто сменил паспортные данные и залег на дно. Этого оказалось достаточно, чтобы розыск кончился ничем. Впрочем, прямых улик, доказывающих причастность Шишкана к исчезновению семьи Сидоровой, все равно найдено не было.

Новый «король»?

На днях имя Шишкана вновь облетело все СМИ. 19 августа агентство «Росбалт» сообщило, что в Москве прошла крупная сходка воров в законе, на которой выбрали главного вора России. Мероприятие якобы было организовано авторитетом Михаилом Воеводиным Михаил Лужнецкий ) и прошло в одном из подконтрольных ему элитных ресторанов на территории Лужников. На нем присутствовали более десятка самых влиятельных мафиози, а новым вором в законе номер один был избран Шишкан. Это место освободилось после того, как Шакро Молодой сел почти на десять лет за вымогательство.

Между тем правдоподобность версии о новом статусе Шишкана вызывает большие сомнения, о чем «Лента.ру» подробно рассказывала в отдельной статье.