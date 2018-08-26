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Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
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Медведя с канистрой на голове пытаются спасти в Якутии 

ТК «Звезда» 37 минут назад
После неудачной попытки местного жителя снять с головы животного пластиковую канистру, медведь объявлен в розыск региональным Минэкологии.
В сети появился видеоролик, снятый предположительно в окрестностях якутского Нерюнгри. На записи запечатлено, как мужчина пытается помочь взрослому бурому медведю освободиться от пластиковой канистры, которая прочно застряла у животного на голове. При этом мужчина ведет диалог со своим другом, который производит видеосъемку.
Несколько попыток закинуть на голову медведя петлю из резинового жгута, чтобы зацепить и стянуть емкость, окончились ничем. После этого спутники оставили животное на дороге у леса и прекратили запись.
Как сообщают местные СМИ, видео инцидента заинтересовало региональное Министерство экологии. Его специалисты пытаются выяснить, где производилась съемка, разослав подведомственным учреждениям на местах распоряжения о поиске места. Возможно, мишку удастся обнаружить и спасти.
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