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Трампа отправили в Крым
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Трампу стоит приехать в Крым, заявил Киселев 

РИА Новости 1 час назад
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что визит президента США Дональда Трампа в Крым был бы логичным и естественным, так как он шел на выборы с обещанием улучшить отношения с Россией.
"Не знаю, насколько Трамп готов пока прибыть в Крым, но я считаю, что это было бы логичным и естественным для него, если он шел на выборы с обещанием улучшить отношения с Россией. Остается только выполнить, собственно, эти предвыборные обещания", — сказал Киселев в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, пока Крым наслаждается "культурными послами" из США, которые прибыли на международный фестиваль Koktebel Jazz Party.
"У нас прекрасная группа из Нового Орлеана Rebirth Brass Band. Они получили "Грэмми" — высшую музыкальную награду Соединенных Штатов — в 2012 году, и я считаю, что любой джазовый фестиваль любой страны мира счел бы за честь принимать музыкантов такого уровня", — сказал Киселев.
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Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party откроется в Крыму в пятницу, в нем примут участие 20 коллективов из России, США, Великобритании, Индии, Китая, Армении и других стран.
Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Организатор фестиваля — медиагруппа "Красный квадрат". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".
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