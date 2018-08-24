«Наказывай пожестче»: новое видео пыток в колонии

Опубликованы новые записи пыток в ярославской колонии

Юристы фонда «Общественный вердикт» представили новое видео, которое были сделано в ярославской колонии №1, на котором видно, как сотрудники ФСИН избивают осужденных. После публикации первого ролика с пытками были возбуждены уголовные дела против 18 тюремщиков, 12 из них были арестованы. На данный момент представители УФСИН по Ярославской области не прокомментировали ситуацию.

Фонд «Общественный вердикт» представил новое видео, сделанное в ярославской колонии №1, на котором бьют осужденных. Дата записи неизвестна, но ориентировочно это декабрь 2016 года. Предположительно, запись была сделана на портативный видеорегистратор одного из сотрудников ФСИН.

«Новые видео пыток из ярославской колонии №1… Снова про «воспитательные мероприятия» и как в колониях проводят «медосмотр», — сообщается на странице фонда в фейсбуке.

На видеозаписи, опубликованной на сайте «Новой газеты», видно, как осужденные пробегают по коридору здания в то время, как сотрудники колонии пинают их, бьют руками и дубинкам. Среди охранников можно заметить уже знакомые лица из предыдущих роликов с пытками из ярославской колонии, однако появляются и другие, пока не опознанные следствием.

«Меня уволят когда-нибудь», — весело отзывается один из тюремщиков на записи.

В ходе диалога, зафиксированного камерой, один из сотрудников колонии говорит другому, что камеры, фиксирующие их действия, сейчас выключены. «Потом не забудь ее включить. И ты там наказывай, кого надо, пожестче», — говорит один из них. Во время «воспитательных мероприятий» сотрудники обсуждают поведение заключенных и их жизнь в колонии.

Ролик заканчивается тем, что зеков уводят в дальнюю комнату, куда за ними всей толпой отправляются тюремщики с резиновыми дубинками в руках. Один из сотрудников заглядывает в камеру и просит у заключенного простыню. Передает ее коллегам:

«Вот эта пойдет? Намочи ее. Вон раковина».

После этого камеру действительно выключили.

В новом материале газеты также содержится ролик с «медосмотром» заключенного, ранее уже заявлявшего об избиении со стороны сотрудников ФСИН. На видео он показывает врачу травмы, полученные при избиении.

«Ни за что, с ровного места! Пятки отбили, вот это вот все, кости отбили», — говорит заключенный.

На третьей записи другой обессилевший заключенный падает в обморок прямо во время допроса. На его лице видны следы ударов.

«У вас есть претензии к данным сотрудникам уголовно-исполнительной системы?» — задает вопрос один из тюремщиков.

Вместо ответа заключенный, обнаженный до пояса, издает стон и падает без сознания на стол.

Об избиениях, схожих с «воспитательными мероприятиями» на первой записи, в своей жалобе в прокуратуру ранее писал один из заключенных ИК №1, Иван Непомнящих . Исходя из его рассказа, записанного адвокатом фонда «Общественный вердикт», около 30–60 сотрудников спецназа выстраивались вдоль стен в так называемый коридор, заставляя заключенных пробегать мимо них под ударами дубинок. Тех, кто шел, а не бежал, возвращали в начало пути, и все повторялось заново.

«Дело ярославской колонии» получило широкий резонанс после появления в интернете видео, на котором сотрудники ИК-1 по очереди избивают заключенного Евгения Макарова , осужденного в 2012 году по статье 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

На видеозаписи видно, что обнаженный Макаров лежит на столе лицом вниз, а сотрудники избивают его дубинками и кулаками по ногам. Периодически заключенному на голову выливают воду, после чего он падает в обморок.

В это время другие охранники стоят в отдалении и перешучиваются между собой, что у них «руки затекают» от избиения.

После публикации скандальных материалов региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий. Личности всех сотрудников ФСИН, избивавших заключенного, были установлены, все причастные к избиению были взяты под арест.

В связи с опубликованными ранее видео председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости реформировать систему Федеральной службы исполнения наказаний.

Матвиенко призвала провести самое серьезное расследование случившегося, добавив, что должно быть применено самое жесткое наказание для тех, кто нарушил права человека — для «этих нелюдей».

Матвиенко выразила уверенность в том, что из российских колоний можно изжить насилие. По ее мнению, необходимо разделить функции охраны заключенных с функцией их перевоспитания и социализации. Последним должна заниматься не ФСИН, а гражданская служба, которая будет «открыта для гражданского общества», указала сенатор.

По заверениям пресс-службы ФСИН, после случившегося в каждом территориальном органе пенитенциарной системы будет создана комиссия по проверке всех случаев применения насилия за прошедший год. Кроме того, комиссия намерена оценить организацию деятельности сотрудников колоний и тюрем в штрафных изоляторах и камерах.