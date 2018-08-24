Есть ли жизнь после ЧМ-2018?

Чемпионат мира прошел. Продолжаете ли вы следить за спортом?

Чемпионат мира закончился, но наследие осталось. Болельщики потянулись на новые стадионы, дети в футбольные секции, спортивные интернет-СМИ рапортуют о рекордных цифрах посещаемости. Именно показатели таких ресурсов могут стать мерилом повышения внимания к спорту после ЧМ. Но есть ли предпосылки к росту популярности, например, футбола у аудитории, ранее им не интересовавшейся? Устраивает ли пользователей объем и подача информации о спорте, которую можно получить на специальных сайтах в интернете?