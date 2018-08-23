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Эпидемия в Европе: корь перешла все границы
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Эпидемия в Европе: корь перешла все границы 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: Газета.Ru
Сделать прививку от кори за две недели до поездки в Европу настоятельно советуют туристам в Роспотребнадзоре. Заболеваемость корью в этих странах достигла исторического максимума, констатируют в ВОЗ. Лидируют Украина, Сербия, Греция и Грузия.
Российским туристам, не болевшим корью ранее и планирующим поездки в Европу, Роспотребнадзор рекомендует не менее чем за две недели до выезда привиться от этого заболевания.
«Ситуация по кори в мире, в том числе в странах Европы, уже третий год остается неблагополучной. Только за первое полугодие 2018 года в Украине зарегистрировано более 28 тыс. случаев кори, 13 из которых закончились летальным исходом. Напряженной остается ситуация в Румынии (70,5 случаев на 1 млн населения), Италии (55,9), Черногории (51,1) и Франции (42,2)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Больше всего заболевших за год зарегистрировано на Украине (606 случаев на 1 млн человек), в Сербии (643), Греции (293) и Грузии (307).
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что заболеваемость корью в Европе достигла исторического максимума за последние десять лет. За первые шесть месяцев 2018 года в регионе было зарегистрировано более 41 тыс. случаев заболевания корью у детей и взрослых, из которых 37 эпизодов закончились летальным исходом. Наибольшее количество смертей от кори наблюдалось в Сербии — 14.
В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний связывают такую пугающую тенденцию со снижением общемирового уровня вакцинации до 78% вместо требуемых 90-95%.
«Основная причина неблагополучной ситуации по кори в Европе — рост числа отказов от прививок детей и взрослых», — отметили в Роспотребнадзоре. Большинство заболевших — дети, среди которых 90% не были привиты от кори. «Часто в эпидемический процесс включаются лица, не прививающиеся по религиозным соображениям, а также лица цыганской национальности, ведущие кочующий образ жизни и не обращающиеся за медицинской помощью», — добавили в ведомстве.
При этом единой политики по борьбе с этой болезнью в неблагополучных странах нет. Например, во Франции с этого года обе прививки (с 12 по 15 месяц и в шесть лет) стали обязательны для приема в школу. Ранее выяснилось, что первыми прививками охвачены 90% французских детей, а вот вторые «доходят» лишь до 66% малышей.
В Италии летом 2017 года был принят закон об обязательной вакцинации детей от десяти заболеваний, в том числе от кори, однако он был отменен в этом году. Как заявил глава МВД и лидер одной из правящих партий Маттео Сальвини, вакцинации «бессмысленны, опасны и зачастую вредны».
Кроме того, по его мнению, требование о вакцинации не позволяет многим детям ходить в школу.
Отметим, что в стране за первые шесть месяцев 2018 года были зафиксированы более 2 тыс. эпизодов заболевания. В 88% случаев корью заболели молодые люди, не сделавшие прививку. Еще 6% случаев наблюдаются у тех пациентов, которые сделали только первую прививку, сообщают РИА «Новости». Именно у них заболевание протекает особенно тяжело, зачастую с коревой пневмонией и бактериальными осложнениями. Кроме того, в Италии произошли сотни случаев заражения корью медицинского персонала.
В России большинство завозных случаев кори вызваны генотипом Дублин В3, который характерен для европейских стран. Эпидемиологическая ситуация в стране под контролем, подчеркивают в Роспотребнадзоре: в этом году заболеваемость 1,3 на 100 тысяч человек (в 2,5 раза ниже, чем в год пиковой заболеваемости за последние 10 лет).
Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке кори в Венесуэле, Бразилии, США, Канаде и Колумбии. Так, в США с начала года были подтверждены более 90 случаев заболевания, а в Венесуэле этот показатель составлял более 1600, 44 случая закончились летальным исходом. Как и в Европе, в Америке чаще всего болеют корью дети.
«В настоящее время в странах Латинской Америки сохраняется тенденция к увеличению числа вспышек кори, прежде всего, за счет активной межрегиональной миграции», — отмечается в сообщении ведомства.
В Роспотребнадзоре также призвали россиян, собирающихся в поездку по странам региона, сделать прививку от кори за две недели до визита.
Корь — опасное и крайне заразное вирусное заболевание. Так, в 1980 году, до широкого распространения вакцинации, от кори умерли 2,6 млн человек во всем мире.
Чаще всего корь передается посредством прямого контакта с заболевшим или же воздушно-капельным путем, инфицируя при этом слизистую оболочку и распространяясь по всему организму. В первое время после воздействия вируса на организм корь проявляется как обычная простуда: повышение температуры, насморк, кашель, покраснение глаз. Особенностью является только появление белых пятен на внутренней стороне щек.
Через некоторое время начинает появляться сыпь. Сначала она проступает на лице и шее, затем перекидывается на всю поверхность тела и в итоге доходит до ладоней и ступней. Покраснения сохраняются на коже не больше недели, а затем полностью исчезают.
Корь, как и многие болезни, опасна не сама по себе, а из-за своих осложнений: потери зрения, энцефалита, тяжелой диареи, приводящей к обезвоживанию, ушных инфекций, тяжелых инфекций дыхательных путей, например, пневмонии, которые могут закончится летальным исходом. Наибольшую угрозу корь представляет для плохо питающихся маленьких детей и взрослых, особенно в пожилом возрасте или тех, у кого в организме есть острая недостаточность витамина А или страдающих от ВИЧ, СПИДа или других болезней, ослабляющих иммунную систему человека.
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