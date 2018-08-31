Ветеран ВОВ получил медаль спустя 73 года

Ветеран Великой Отечественной получил медаль «За взятие Берлина» спустя 73 года

Указ о награждении был подписан 9 июня 1945 года, но все это время ветеран не мог получить медаль из-за путаницы в документах.

Участник Великой Отечественной войны Александр Федяшин спустя 73 года получил заслуженную боевую награду — медаль «За взятие Берлина». В настоящее время 92-летний ветеран проживает в поселке Суходол Среднеахтубинского района.

Федяшин был призван на фронт в 1943 году, в июне получил присягу в качестве ручного пулеметчика, участвовал в боях за освобождение Польши и штурме Берлина. В феврале 1945 года, в одном из сражений получил ранение и попал в госпиталь, после чего выбыл из той части, которая участвовала во взятии немецкой столицы и был переброшен в другую часть.

Указ о его награждении был подписан 9 июня 1945 года, но из-за путаницы в документах ветеран все это время не получил медаль. Дело в том, что в годы Великой Отечественной Среднеахтубинский районный комиссариат призвал на фронт и его полного тезку Александра Ивановича Федяшина, и в государственном архиве в течение многих лет на запросы семьи фронтовика отвечали, что награда уже вручена. Факт награждения удалось подтвердить только благодаря работе специалистов Волгоградского военкомата в архивах документов.