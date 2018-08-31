Ветеран ВОВ получил медаль спустя 73 года

Указ о награждении был подписан 9 июня 1945 года, но все это время ветеран не мог получить медаль из-за путаницы в документах.
Участник Великой Отечественной войны Александр Федяшин спустя 73 года получил заслуженную боевую награду — медаль «За взятие Берлина». В настоящее время 92-летний ветеран проживает в поселке Суходол Среднеахтубинского района.
Федяшин был призван на фронт в 1943 году, в июне получил присягу в качестве ручного пулеметчика, участвовал в боях за освобождение Польши и штурме Берлина. В феврале 1945 года, в одном из сражений получил ранение и попал в госпиталь, после чего выбыл из той части, которая участвовала во взятии немецкой столицы и был переброшен в другую часть.
Указ о его награждении был подписан 9 июня 1945 года, но из-за путаницы в документах ветеран все это время не получил медаль. Дело в том, что в годы Великой Отечественной Среднеахтубинский районный комиссариат призвал на фронт и его полного тезку Александра Ивановича Федяшина, и в государственном архиве в течение многих лет на запросы семьи фронтовика отвечали, что награда уже вручена. Факт награждения удалось подтвердить только благодаря работе специалистов Волгоградского военкомата в архивах документов.
«Федяшин Александр Иванович есть точно такой же, фамилия, имя и отчество совпадают полночью. Также он призван Среднеахтубинским РВК, также он проходил свою службу в составе 1-го Белорусского фронта. Но есть разница, год рождения не совпадает. Мы направляем запрос по направлению ветерана, нам дают подтверждение, что медаль вручена. Когда мы провели работу, изучили архивы, то обнаружили, что тот Федяшин, которого мы чевствуем действительно участвовал в боях 1-го Белорусского фронта., только в феврале 1945 года выбыл из части, которая тоже участвовала во взятии Берлина и спустя месяц он прибыл в другую часть. Тот Александр Иванович служил в авиационной части шофером, а наш — стрелком», — пояснил военный комиссар Волгоградской области, полковник Андрей Летунов.