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«Чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?»
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На федеральном ТВ заговорили о сбросе «маленькой бомбочки» на Украину 

Lenta.ru 59 минут назад
Историк Евгений Спицын в эфире программы «60 минут» на «России 1» предположил, что Россия как ядерная держава давно могла бы скинуть на Украину «маленькую бомбочку». Эфир проходил 22 августа, его полная версия доступна на YouTube.
Вторую часть программы посвятили Украине. После жаркого спора Спицын обратился с риторическим вопросом к Вадиму Трюхану, которого называют украинским дипломатом.
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«Вы говорили, что Россия это великая держава, у которой одна из сильнейших армий мира, обладательница ядерного оружия и так далее. Вот ответьте мне на простой детский вопрос: что ж, обладая ядерным оружием, мы четыре года ведем войну с Украиной? Чего бы нам не скинуть всего одну бомбочку на Киев? Уничтожить киевский фашистский режим и все — проблема решена», — обратился Спицын к украинцу.
Вопрос вызвал улыбки и недоумение гостей студии. Ведущая Ольга Скабеева призвала гостя не пугать зрителей «ради бога», после чего трансляция прервалась рекламой.
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