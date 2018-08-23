На Хабаровских женоненавистников завели дело

Создателей женоненавистнического паблика обвинили в экстремизме

Участники хабаровского «Мужского государства» устраивали сходки, где они делали коктейли Молотова и взрывали их в заброшенном здании. На пятой сходке Жеребцов предложил напасть на торговца насваем — наркотической табачной смесью (ее распространение запрещено в России ). Участникам группы не удалось совершить задуманное, и тогда осведомитель ФСБ предложил ограбить внедренного для оперативно-розыскных мероприятий сотрудника Нацгвардии. Через несколько дней участники сообщества были задержаны и помещены в СИЗО

Жеребцову и Карташову предъявлены обвинения в по части второй статьи 282.1 («Участие в экстремистском сообществе с целью совершения преступлений»). Молодые люди дали признательные показания.

«А в чем они экстремисты? Свидетели тоже говорят, что идеи никакой не было конкретной, общение больше было, высказывали мысли. У нас же за это нет пока уголовной ответственности», — считает адвокат Василий Порайко.

«Мужское государство | Хабаровск» задумывался как филиал основного паблика, в котором состоят более 150 тысяч подписчиков, однако создан он был без согласования с руководством главной группы «МГ». Идеологией как основной группы, так и официальных 39 филиалов в разных городах стран СНГ стали национализм и женоненавистничество.

Жеребцова и Карташова объединяла ненависть к женщинам, которых они считали проститутками, и к народам Кавказа, потому что «они убивают русских людей, а полиция закрывает на это глаза», отмечает издание. Перед вступлением в группу во «ВКонтакте» координатор паблика проводил опрос на соответствие убеждений претендента с патриархально-националистской идеологией «МГ».