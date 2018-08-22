Голая блондинка привела к отставке

Ставропольский судья подал в отставку после скандала с голой блондинкой

Председатель Октябрьского райсуда Юрий Макаров подал в отставку, квалификационная коллегия судей Ставрополья удовлетворила его заявление. Решение Макаровым было принято после того, как в соцсетях появилась скандальная видеозапись, на которой человек, похожий на судью, в сопровождении обнаженной блондинки заходит на автозаправку.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края решила удовлетворить заявление об отставке председателя Октябрьского районного суда города Ставрополя Юрия Макарова.

Судья подал в отставку после разразившегося репутационного скандала, вызванного публикацией в социальных сетях компрометирующего видеоролика.

На кадрах записи с камер наблюдения на автозаправке человек, похожий на судью Макарова, снимает на свой телефон обнаженную барышню с белыми волосами. Блондинка зашла в магазин на заправке и совершила покупку, расплатившись банковской карточкой.

Ролик был опубликован еще в начале августа в пабликах «Типичный Краснодар» и «Краснодарская жесть», а также на канале YouTube. Видео было смонтировано с двух камер и состоит из трех частей. Сначала на заправочную станцию въезжает белый автомобиль Mercedes-Benz, из него выходят обнаженная блондинка и мужчина. После камера внутри снимает момент покупки, и после авто покидает АЗС. По данным с камер, случай произошел 3 августа в 4 часа утра.

Вскоре выяснилось, что автомобиль принадлежит ставропольскому судье Юрию Макарову. По словам самого судьи, он не имеет отношения к происходящему на видео. Он не похож на человека, снимавшего блондинку на телефон, заявил Макаров, а кроме того, его не узнают ни друзья, ни жена. «Видеозапись — просто чей-то хайп», — добавил он, согласившись, что номера на Mercedes совпадают с его автомобильными номерами. Тем не менее, по словам судьи, его машина обладает иными особенностями конструкции кузова.

Макаров подчеркнул, что он с начала 2018 года еще ни разу не бывал в Ставрополье.

По неофициальной информации, которую Макаров рассказал коллегам, он действительно подвозил девушку, но она стояла на обочине и голосовала абсолютно голой, и судья

«подобрал ее из жалости».

Девушка якобы участвовала в споре, проиграла и по условиям пари должна была что-то купить полностью обнаженной.

Публикацию компромата судья связал с профессиональной деятельностью — в 2002 году он рассматривал уголовное дело против одного из чеченских полевых командиров. Боевик получил 16 лет колонии строгого режима , и после вердикта Макарову стали поступать угрозы от неизвестных недоброжелателей.

По данным «Ъ», Юрий Макаров в 2002 году судил начальника штаба чеченских боевиков Саид-Магомеда «Титаника» Чупалаева. В 2003 году Верховный суд РФ пересмотрел приговор, снизив срок заключения до 7 лет. Спустя год Чупалаев вышел из колонии по амнистии.

Карьеры судей довольно часто оказываются под «огнем компромата», и служители Фемиды обычно уходят в отставку после появления пятен на репутации. Особенно часто это бывает вызвано сексуальными скандалами — и не только в России. Так, федеральный судья США Алекс Козинский подал в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах со стороны по меньшей мере 15 женщин, писала газета The Washington Post со ссылкой на письмо адвоката Козинского.

«Узнать то, что я заставил кого-то из моих служащих чувствовать себя некомфортно, огорчительно, это никогда не было моим намерением. За это я искренне извиняюсь», — говорится в письме 67-летнего Козинского. Он также заявил, что не сможет оставаться в должности федерального судьи и одновременно «сражаться в этой битве».

Один из наиболее серьезных секс-скандалов в постсоветской России произошел в 1999 году. Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Скуратов подал в отставку после того, как по государственному телеканалу РТР была показана запись того, как «человек, похожий на генерального прокурора», занимается сексом с двумя девушками.

Скуратов утверждал, что видеозапись была поддельной, а в отставку он подал якобы за месяц до эфира.

Качество видеозаписи при этом не позволяет с точностью утверждать, что на кровати с двумя, предположительно, проститутками был именно глава Генпрокуратуры