Круче Петросяна: главред МK делит с женой имущество на 30 млрд

В Пресненском суде столицы агентству рассказали, что иск о разделе имущества подала супруга Гусева Евгения Ефимова . Закрытое заседание по ее заявлению пройдет 23 августа.

По словам источника агентства, знакомого с ситуацией, совместно нажитым имуществом пары является квартира, 11 нежилых помещений в столице, два дома и 15 земельных участков в Подмосковье . Источник утверждает, что вся недвижимость стоимостью в 1,5 миллиарда рублей зарегистрирована на Гусева.

Также в имущество входят доли и акции в уставных капиталах нескольких хозяйственных обществ, принадлежащих Гусеву (ЗАО «Редакция газеты Московский комсомолец», ЗАО «Издательский дом МК» и другие).

В собственности издательского дома «МК» также есть пять нежилых помещений, а ЗАО «Редакция газеты Московский комсомолец» — собственник жилого дома в центре Москвы, где живут супруги.

Источник отметил, что Ефимова претендует на часть недвижимости, а право на доли и акции просит оставить за Гусевым, присудив ей компенсацию в половину их стоимости. Также она якобы требует половину денег со счетов Гусева.

Источник из окружения семьи Гусева рассказал, что стоимость акций и долей в компаниях Ефимова оценивает более чем в 30 миллиардов рублей.

Адвокат Ефимовой Александр Добровинский подтвердил, что супруги разводятся. По его словам, они пытались договориться об имуществе без суда, но к согласию не пришли.