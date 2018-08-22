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Круче Петросяна: главред МK делит с женой имущество на 30 млрд
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Круче Петросяна: главред МK делит с женой имущество на 30 млрд 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Союза журналистов Москвы, владелец «Московского комсомольца» Павел Гусев и его жена приступят к разделу имущества в 30 миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на неназванные источники.
В Пресненском суде столицы агентству рассказали, что иск о разделе имущества подала супруга Гусева Евгения Ефимова. Закрытое заседание по ее заявлению пройдет 23 августа.
По словам источника агентства, знакомого с ситуацией, совместно нажитым имуществом пары является квартира, 11 нежилых помещений в столице, два дома и 15 земельных участков в Подмосковье. Источник утверждает, что вся недвижимость стоимостью в 1,5 миллиарда рублей зарегистрирована на Гусева.
Также в имущество входят доли и акции в уставных капиталах нескольких хозяйственных обществ, принадлежащих Гусеву (ЗАО «Редакция газеты Московский комсомолец», ЗАО «Издательский дом МК» и другие).
В собственности издательского дома «МК» также есть пять нежилых помещений, а ЗАО «Редакция газеты Московский комсомолец» — собственник жилого дома в центре Москвы, где живут супруги.
Источник отметил, что Ефимова претендует на часть недвижимости, а право на доли и акции просит оставить за Гусевым, присудив ей компенсацию в половину их стоимости. Также она якобы требует половину денег со счетов Гусева.
Источник из окружения семьи Гусева рассказал, что стоимость акций и долей в компаниях Ефимова оценивает более чем в 30 миллиардов рублей.
Адвокат Ефимовой Александр Добровинский подтвердил, что супруги разводятся. По его словам, они пытались договориться об имуществе без суда, но к согласию не пришли.
Глава Объединенной редакции изданий мэра и правительства Москвы Евгения Ефимова — третья жена 69-летнего Гусева. В этом браке у него родились три дочери. Также у него есть дочь от второго брака.
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