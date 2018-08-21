В преступном мире России началась «русская весна»

На воровской сходке в Москве новым «крестным отцом», по данным прессы, впервые за несколько десятилетий избран россиянин славянского происхождения по прозвищу Шишкан. Ранее этот пост долгое время принадлежал уроженцам Кавказа. О чем говорит «русификация» верхушки криминального мира и когда российские сыщики смогут искоренить сам институт воров в законе?

В Москве в одном из ресторанов Лужников прошла самая крупная за последнее время сходка воров в законе, сообщил в понедельник «Росбалт» . На ней авторитеты избрали нового держателя воровского «общака», преемника осужденного на длительный тюремный срок Захария Калашова (Шакро-молодого). «Главным вором» России в издании назван Олег Шишканов, известный по прозвищу Шишкан. Если верить данным прессы, он давно слывет одним из самых авторитетных людей в теневой сфере, еще в начале 90-х Шишкан был тесно связан со знаменитым Мишкой Япончиком.

48-летний Шишканов (он же Олег Раменский), старый верный друг Захария Калашова, хорошо известен в околофутбольных кругах. В прессе его называли «теневым хозяином» Раменского района. Как пишет МК, к титулу «вора номер 1» Шишкан всегда относился скептически, считая, что среди «законников» нет первых, вторых и третьих.

Напомним, в марте Никулинский районный суд Москвы признал Калашова виновным по пунктам «а, б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере). А в минувший четверг бывший первый замначальника столичного главка СКР Денис Никандров был приговорен к 5,5 годам колонии строгого режима за полученную от Калашова взятку в 1 млн долларов.

Избрание на высший пост в преступном мире человека славянского происхождения, предположительно живущего в подмосковном городе Раменское , хранителем «общака» по-своему революционное событие. Прежде эту «должность» занимали курды-езиды по происхождению — Аслан Усоян (Дед Хасан) и Захарий Калашов (Шакро-молодой). Как пишет «Росбалт», представитель курдов-езидов все же остался в верхушке «теневого мира». Это Дмитрий Чантурия — родственник и продолжатель традиций Деда Хасана.

Да и в этот раз в числе претендентов на роль «крестного отца» преобладали кавказцы: живущий в Турции азербайджанец Надир Салифов (Лоту Гули) и отбывающий тюремный срок в России Тариэл Ониани (Таро). Однако последнего из предвыборной гонки вывело наше МВД . На днях ему было объявлено о том, что в 2019 году, когда закончится его 10-летний срок, на волю его не отпустят. Как лицо, незаконно получившее российское гражданство, он будет депортирован — предположительно, в Испанию , где его ожидает новый суд.

«В советское время, до 1986 года, даже такого понятия, как организованная преступность, ни в прессе, ни в законах не использовалось. То есть сама организованная преступность была, а такого понятия не было», ­— напоминает в беседе с газетой ВЗГЛЯД полковник милиции в отставке Евгений Черноусов.

Он согласен, что избрание Шишкана знаменует собой конец доминирования в преступном мире уроженцев Кавказа.

Впрочем, отметил эксперт, деление на кавказских и славянских авторитетов во многом условно. Пресловутый Дед Хасан хоть и был выходцем из Тбилиси , тесно сотрудничал со «славянским» криминалитетом. При этом Черноусов не согласен с распространенным мнением, будто правоохранительные органы более лояльно относятся к ворам в законе из Москвы — как к более управляемым.

«Как известно, все воры в законе находятся под наблюдением правоохранительных органов, — говорит Черноусов. — Но привлечь вора в законе к ответственности очень и очень трудно. Обыватель смотрит новости: там-то прошла криминальная сходка. Естественен вопрос: почему их всех не схватили? Однако мало кто отдает себе отчет в том, что сажать-то воров в законе нужно по закону, иначе государство ничем не будет отличаться от преступной группировки, и это уже ударит в итоге по самому обывателю».

Между тем получить показания против главарей чрезвычайно сложно, потому что своими руками они, за редким исключением, преступлений не совершают, а люди из их круга показаний против своих боссов, разумеется, не дают, отмечает Черноусов. Правда, иногда криминальных лидеров сыщики ухитряются использовать для раскрытия других преступлений, совершенных их конкурентами.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов сказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что правовые механизмы борьбы с организованной преступностью в России уже работают.

«У нас ряд руководителей Следственного комитета уже привлекались к уголовной ответственности. И другой механизм начинает работать: общественный контроль через прессу. Если мы говорим об антиворовском законе, который принимался в Грузии, то он ничего не дал», — считает эксперт.

Причина, по мнению Кабанова, заключается в том, что сам закон основывается на учете такой тонкой материи, как воровские понятия, где вообще что-то очень трудно доказать в судебном порядке. Как считает Кабанов:

«Самое главное, чтобы у нас работала антикоррупционная машина, контроль внутри правоохранительной системы, работала конкуренция внутри правоохранительной системы, тогда у нас будет все нормально».

Напомним, что в Грузии при президенте Михаиле Саакашвили была введена в уголовный кодекс статья, наказывающая не за конкретное деяние, а просто за факт «принадлежности к воровскому миру» и следование «воровским понятиям».

Следствием применения антиворовской статьи стало то, что в Грузии не осталось воров в законе: они ее покинули или отправились в тюрьму. Однако антиворовскую статью критиковали за то, что по ней в тюрьму отправлялись и случайные люди. В результате после ухода с поста президента Саакашвили в стране была проведена амнистия. На свободу вышли в том числе многие воры в законе. Антиворовская статья осталась в уголовном кодексе Грузии. Сейчас парламентарии работают над ее совершенствованием.

Черноусов также считает, что опыт Грузии в России неприемлем, да и в целом является неудачным, поскольку основан на неправовых методах — людей сажают не за конкретные действия, а по сути за слова. Он добавил:

«Кстати, впервые практика подкидывать наркотики обвиняемым «на карман» как раз появилась у милиции Грузинской ССР».

Таким образом, по мнению экспертов, институт воров в законе, по крайней мере в обозримом будущем, сохранится. Преступный мир и его главари пока никуда не исчезнут.