Напротив посольства США в Москве вывесили баннер

Авторы плаката обвиняют американские власти в пытках и нарушении прав человека.
Накануне стало известно, что россиянку перевели в другую тюрьму, власти при этом отказались сообщить причины перевода Бутиной. 19 августа в российском диппредставительстве отметили, что Бутину этапировали в тюрьму в кандалах.
За несколько дней до этого стало известно, что российское посольство намерено подать в Госдеп США жалобу «с требованием прекратить психологическое давление» на гражданку России. За неделю до этого сообщалось, что у Бутиной обострился хронический артрит. По сведениям российских дипломатов, это произошло из-за низкой температуры в камере.