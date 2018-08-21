Ещё
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Активисты вывесили баннер в поддержку Марии Бутиной напротив посольства США 

Говорит Москва 48 минут назад
Авторы плаката обвиняют американские власти в пытках и нарушении прав человека.
Накануне стало известно, что россиянку перевели в другую тюрьму, власти при этом отказались сообщить причины перевода Бутиной. 19 августа в российском диппредставительстве отметили, что Бутину этапировали в тюрьму в кандалах.
За несколько дней до этого стало известно, что российское посольство намерено подать в Госдеп США жалобу «с требованием прекратить психологическое давление» на гражданку России. За неделю до этого сообщалось, что у Бутиной обострился хронический артрит. По сведениям российских дипломатов, это произошло из-за низкой температуры в камере.
Говорит Москва: последние новости
Коржаков опроверг слова Руцкого о запое Ельцина во время путча: пил лишь по рюмочке В больнице в Аризоне одновременно забеременели 16 медсестёр Умер лауреат «Русского букера» Владимир Шаров
Комментарии1  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель73
На Украине разоблачили ложь о туристах в Крыму400
Меладзе решил получить другое гражданство281
Телеведущий ошеломил зрителей возрастом дочери20
Тарасов приехал к Бузовой с женой и ребенком17
Видео
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество
00:45
По Кабулу нанесли ракетный удар
Происшествия Ближний Восток
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
15:33
В Кемерове снесли ТРЦ «Зимняя вишня»
Пожары Происшествия
01:42
В деле Шеремета появилась новая информация
Украина Происшествия
04:38
В Москве резко ухудшится погода
Погода Новости Москвы
02:15
Про Крымский мост сняли комедию
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение