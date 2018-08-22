Названы лучшие производители молока

Не все молоко одинаково полезно. Эксперты назвали лучших производителей

Эксперты Роскачества, Роспотребнадзора Россельхознадзора провели масштабное исследование молока в России . Пока есть результаты исследования только по двум федеральным округам страны — Центральному и Северо-Западному.

Краткий итог: в Северо-Западном округе практически все молоко без нарушений. В Центральной России в каждой четвертой упаковке не совсем молоко: в нем есть растительный жир, сухое молоко, антибиотики.

В пятерку лучших производителей молока в Центральной России Роскачество включило Parmalat, «Экомилк», «Вкуснотеево», «Молоко нашей дойки» и Globus. Хотя, как считает эксперт молочного рынка Татьяна Рыбалова, эти проверки редко отражают реальную ситуацию на рынке: все зависит от выборки брендов и от того, как проводилась проверка. А на самом деле ситуация доподлинно неизвестна никому, даже проверяющим органам, говорит Рыбалова

Татьяна Рыбалова, эксперт молочного рынка: «Я в эти проверки слабо верю. Знаю, что рынок заполнен фальсификатом. По итогам первого полугодия опять выросли импортные поставки пальмового масла. Если ситуация все лучше, тогда, наверное, и „пальмы“ должны завозить все меньше и меньше».

Возможно, играют роль и потребительские привычки. Многие россияне с детства привыкли пить магазинное и зачастую порошковое молоко. Хорошее стоит дорого, а покупатель, стоя перед витриной, чаще думает о цене, а не о вкусе. Не влияет ли и это на качество? Зачем производителям стараться, если покупатель все равно купит то, что дешевле? Качество растет, возражает фермер Эдуард Ястребов. Однако молочное производство не самый прибыльный бизнес:

Эдуард Ястребов, фермер: «Я думаю, что сейчас это на грани рентабельности — это безумно длинные деньги. Если говорить о вложении, безусловно, легче выживать огромным холдингам, кто держит по несколько тысяч голов дойных коров. И у нас, и у больших игроков есть проблема сбыта. Логистика, проблема сбыта, доставка. Ведь очень важно, чтобы от производства молока до точки сдачи, потребления молока было как можно меньшее расстояние».

С 15 июля в России введены новые правила маркировки: каждый покупатель уже по упаковке сможет легко отличить, есть ли в этой продукции пальмовое масло или другие растительные заменители молочного жира. Производитель обязан указать, что это «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Хотя это, конечно, вопрос честности.