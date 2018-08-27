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Ярошенко надеется на СБ ООН
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Ярошенко заявил о надежде на помощь СБ ООН в его освобождении 

RT на русском
Российский лётчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме в Коннектикуте, надеется на помощь со стороны российских властей и ООН, об этом он рассказал в интервью «Известиям».
Как отмечает газета, для расследования факта его «похищения, пыток, фабрикации дела, незаслуженного осуждения, ареста, дискриминации и неоказания в течение длительного времени медицинской помощи» необходимо обращаться в Совет Безопасности ООН.
«Только власти России и ООН способны решить мою судьбу. На них я и надеюсь. Но больше всего мне хотелось бы, чтобы правосудие свершилось над теми, кто всё это подстроил. Я бы хотел открытого судебного процесса в Ростовском областном суде с озвучиванием всех без исключения фактов и деталей моего похищения и фабрикации дела», — приводит его слова издание.
Ранее супруга Ярошенко рассказала о первой за семь лет встрече с мужем.
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