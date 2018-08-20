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Персоны недели: масловыжималка Путина, Бузова «под кайфом»
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Персоны недели: масловыжималка Путина, Бузова «под кайфом» 

Рамблер 1 час назад
Больше всего на прошлой неделе читатели Рамблера посещали страницы именно этих знаменитостей. Чем же удивили нас самые популярные персоны прошлой недели — ищите в нашей фотогалерее.
1/10  Народный артист СССР Иосиф Кобзон остается в больнице, его состояние оценивается как стабильное, средней тяжести. О госпитализации 80-летнего артиста стало известно 26 июля
Фото:
2/10  Всю прошлую неделю СМИ писали о готовящейся свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Свадьба состоялась в субботу, 18 августа. Знаменательно, что на торжестве присутствовал президент России Владимир Путин. В подарок молодоженам российский президент привез тульский самовар, картину и старинную масловыжималку
Фото:
3/10  После свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайсль президент России Владимир Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Переговоры продлились около 3,5 часов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал прошедшие переговоры как «обстоятельные и детальные»
Фото:
4/10  На прошлой неделе жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова выложила в сеть фотографию с Примадонной. На снимке представлена довольно большая компания, а в центре расположилась Алла Борисовна. Однако фотография для Примадонны вышла крайне не удачной. Пугачева кажется располневшей и постаревшей. Пользователи обеспокоились состоянием Аллы Борисовны
Фото:
5/10  Ольга Бузова поразила поклонников публикацией откровенных снимков и еще более откровенного видео. «Кайф, день релакса в Ялте», – написала Бузова в своем Instagram. Вместе с записью ведущая выложила фото, на котором она позирует в крайне минималистичном купальнике, который, по выражению комментаторов, едва прикрыл ее тело
Фото:
6/10  Актер Эдуард Мацаберидзе продолжает делиться с поклонниками рассказами о лечении рака. Мацаберидзе рассказал своим подписчикам в Instagram, что шестая "химия" подарила ему много нового. "Например, повышенное давление, с которым я ранее не был знаком, ощущения, будто ударили по голове и зачем-то засунули палец в жопу", — разоткровенничался артист
Фото:
7/10  Актриса Екатерина Мадалинская раскрыла подробности о последних днях ведущего "Песни года" Евгения Меньшова, который умер в мае 2015 года. Она рассказала, что третья жена артиста Ольга Грозная не пускала к нему друзей. Возможно, что одной из причин раннего ухода артиста стало как раз решение разлучить его с семьей и близкими. С друзьями он не мог увидеться даже в стенах клиники
Фото:
8/10  Брэд Питт через суд отвоевал у Анджелины Джоли право чаще видеться с детьми. Теперь Питт может видеть детей по 4 часа через день в период школьной учебы и по 12 часов через день в выходные и каникулы
Фото:
9/10  Телеведущий и юморист Евгений Петросян опубликовал счастливое курортное фото и прокомментировал слухи о косметических процедурах и операциях, которые он якобы делал. Евгений Ваганович косвенно опроверг слухи, объяснив, что если бы он решился на пластику, то только у себя на голове
Фото:
10/10  Наталья Поклонская вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Скромная церемония бракосочетания состоялась в кругу коллег и близких родственников в Крыму. Избранник первой красавицы Госдумы 47-летний Иван Соловьев обладает наградой заслуженного юриста РФ и докторской степенью в сфере юридических наук
Фото:
Иосиф Кобзон
Народный артист СССР Иосиф Кобзон остается в больнице, его состояние оценивается как стабильное, средней тяжести. О госпитализации 80-летнего артиста стало известно 26 июля.
Алла Пугачева
На прошлой неделе жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова выложила в сеть фотографию с Примадонной. На снимке представлена довольно большая компания, а в центре расположилась Алла Борисовна. Однако фотография для Примадонны вышла крайне не удачной. Пугачева кажется располневшей и постаревшей. Пользователи обеспокоились состоянием Аллы Борисовны.
Карин Кнайсль
Всю прошлую неделю СМИ писали о готовящейся свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Свадьба состоялась в субботу, 18 августа. Знаменательно, что на торжестве присутствовал президент России Владимир Путин. В подарок молодоженам российский президент привез тульский самовар, картину и старинную масловыжималку, передает телеканал "Россия 24.
Владимир Путин
После свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайсль президент России Владимир Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Переговоры продлились около 3,5 часов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал прошедшие переговоры как «обстоятельные и детальные».
Эдуард Мацаберидзе
Актер Эдуард Мацаберидзе продолжает делиться с поклонниками рассказами о лечении рака. Мацаберидзе рассказал своим подписчикам в Instagram, что шестая "химия" подарила ему много нового.
"Например, повышенное давление, с которым я ранее не был знаком, ощущения, будто ударили по голове и зачем-то засунули палец в жопу", — разоткровенничался артист.
Ольга Бузова
Ольга Бузова поразила поклонников публикацией откровенных снимков и еще более откровенного видео. «Кайф, день релакса в Ялте», — написала Бузова в своем Instagram. Вместе с записью ведущая выложила фото, на котором она позирует в крайне минималистичном купальнике, который, по выражению комментаторов, едва прикрыл ее тело.
Ольга Грозная
Актриса Екатерина Мадалинская раскрыла подробности о последних днях ведущего "Песни года" Евгения Меньшова, который умер в мае 2015 года. Она рассказала, что третья жена артиста Ольга Грозная не пускала к нему друзей. Возможно, что одной из причин раннего ухода артиста стало как раз решение разлучить его с семьей и близкими. С друзьями он не мог увидеться даже в стенах клиники.
Анджелина Джоли
Брэд Питт через суд отвоевал у Анджелины Джоли право чаще видеться с детьми. Теперь Питт может видеть детей по 4 часа через день в период школьной учебы и по 12 часов через день в выходные и каникулы.
Иван Соловьев
Наталья Поклонская вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Скромная церемония бракосочетания состоялась в кругу коллег и близких родственников в Крыму. Избранник первой красавицы Госдумы 47-летний Иван Соловьев обладает наградой заслуженного юриста РФ и докторской степенью в сфере юридических наук.
Евгений Петросян
Телеведущий и юморист Евгений Петросян опубликовал счастливое курортное фото и прокомментировал слухи о косметических процедурах и операциях, которые он якобы делал. Евгений Ваганович косвенно опроверг слухи, объяснив, что если бы он решился на пластику, то только у себя на голове.
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