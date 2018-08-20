Герои недели: Масловыжималка Путина, Бузова «под кайфом»

1/10 Народный артист СССР Иосиф Кобзон остается в больнице, его состояние оценивается как стабильное, средней тяжести. О госпитализации 80-летнего артиста стало известно 26 июля ТАСС Фото:

2/10 Всю прошлую неделю СМИ писали о готовящейся свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Свадьба состоялась в субботу, 18 августа. Знаменательно, что на торжестве присутствовал президент России Владимир Путин. В подарок молодоженам российский президент привез тульский самовар, картину и старинную масловыжималку Reuters Фото:

3/10 После свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайсль президент России Владимир Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Переговоры продлились около 3,5 часов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал прошедшие переговоры как «обстоятельные и детальные» Reuters Фото:

4/10 На прошлой неделе жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова выложила в сеть фотографию с Примадонной. На снимке представлена довольно большая компания, а в центре расположилась Алла Борисовна. Однако фотография для Примадонны вышла крайне не удачной. Пугачева кажется располневшей и постаревшей. Пользователи обеспокоились состоянием Аллы Борисовны Фото: instagram.com/uliaveronika

5/10 Ольга Бузова поразила поклонников публикацией откровенных снимков и еще более откровенного видео. «Кайф, день релакса в Ялте», – написала Бузова в своем Instagram. Вместе с записью ведущая выложила фото, на котором она позирует в крайне минималистичном купальнике, который, по выражению комментаторов, едва прикрыл ее тело Фото: instagram.com/buzova86

6/10 Актер Эдуард Мацаберидзе продолжает делиться с поклонниками рассказами о лечении рака. Мацаберидзе рассказал своим подписчикам в Instagram, что шестая "химия" подарила ему много нового. "Например, повышенное давление, с которым я ранее не был знаком, ощущения, будто ударили по голове и зачем-то засунули палец в жопу", — разоткровенничался артист Фото: instagram.com/edmatsaberidze

7/10 Актриса Екатерина Мадалинская раскрыла подробности о последних днях ведущего "Песни года" Евгения Меньшова, который умер в мае 2015 года. Она рассказала, что третья жена артиста Ольга Грозная не пускала к нему друзей. Возможно, что одной из причин раннего ухода артиста стало как раз решение разлучить его с семьей и близкими. С друзьями он не мог увидеться даже в стенах клиники globallookpress.com Фото:

8/10 Брэд Питт через суд отвоевал у Анджелины Джоли право чаще видеться с детьми. Теперь Питт может видеть детей по 4 часа через день в период школьной учебы и по 12 часов через день в выходные и каникулы Фото: Кадр из фильма «Солт»

9/10 Телеведущий и юморист Евгений Петросян опубликовал счастливое курортное фото и прокомментировал слухи о косметических процедурах и операциях, которые он якобы делал. Евгений Ваганович косвенно опроверг слухи, объяснив, что если бы он решился на пластику, то только у себя на голове Фото: instagram.com/petrosyanevgeny